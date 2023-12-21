CHP'nin 126 belediye için başkan adayları belli oldu, aralarında İstanbul'un ilçeleri de var: İşte o isimler...
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı sonrası CHP'nin 125 seçim çevresindeki belediye başkan adaylarını açıkladı.
2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala siyasi partiler seçim hazırlıklarına hız verdi.
9 KENTİN ADAYLARI AÇIKLANDI
Geçtiğimiz günlerde 227 seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.
Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıkladığı adaylar şöyle:
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı : İsmail Soykaya
Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü
Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muarrem Erkek
Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu
Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammed Rıza Yalçınkaya
Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindir
Kütahya Belediye Başkan Adayı: Elif Kahveci
Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir
İSTANBUL'UN İKİ İLÇESİNDE ADAYLAR BELLİ OLDU
Yücel'in basınla paylaştığı listede İstanbul'un Pendik ve Fatih ilçelerinin adayları da yer aldı.
Pendik'in adayı Tarık Balyalı olurken; Fatih'in adayı Mahir Polat oldu.
125 seçim çevresinde belirlenen adayların tamamı şöyle: