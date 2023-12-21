CHP'nin 126 belediye için başkan adayları belli oldu, aralarında İstanbul'un ilçeleri de var: İşte o isimler...

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı sonrası CHP'nin 125 seçim çevresindeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

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CHP'nin 126 belediye için başkan adayları belli oldu, aralarında İstanbul'un ilçeleri de var: İşte o isimler...

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala siyasi partiler seçim hazırlıklarına hız verdi.

9 KENTİN ADAYLARI AÇIKLANDI

Geçtiğimiz günlerde 227 seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıkladığı adaylar şöyle:

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı : İsmail Soykaya

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü

Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muarrem Erkek

Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu

Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammed Rıza Yalçınkaya

Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindir

Kütahya Belediye Başkan Adayı: Elif Kahveci

Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir

İSTANBUL'UN İKİ İLÇESİNDE ADAYLAR BELLİ OLDU

Yücel'in basınla paylaştığı listede İstanbul'un Pendik ve Fatih ilçelerinin adayları da yer aldı.

Pendik'in adayı Tarık Balyalı olurken; Fatih'in adayı Mahir Polat oldu.

125 seçim çevresinde belirlenen adayların tamamı şöyle:

CHP'nin 126 belediye için başkan adayları belli oldu, aralarında İstanbul'un ilçeleri de var: İşte o isimler... - Resim : 1

CHP'nin 126 belediye için başkan adayları belli oldu, aralarında İstanbul'un ilçeleri de var: İşte o isimler... - Resim : 2

CHP'nin 126 belediye için başkan adayları belli oldu, aralarında İstanbul'un ilçeleri de var: İşte o isimler... - Resim : 3

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