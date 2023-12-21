AYM'nin kararı sonrası Can Atalay için Çağlayan Adliyesi'ne çağrı

Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı vermesi sonrası Çağlayan Adliyesi'ne eylem çağrısı yapıldı.

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AYM'nin kararı sonrası Can Atalay için Çağlayan Adliyesi'ne çağrı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında "hak ihlali" kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez yapılan başvuruyu bugün görüşüldü.

AYM Genel Kurulu tarafından Can Atalay hakkında ikinci kez "hak ihlali" kararı verildi.

EYLEM ÇAĞRISI

AYM'nin kararı sonrası Can'ın Meslektaşları/Arkadaşları, Çağlayan Adliyesi'ne eylem çağrısında bulundu.

Yapılan eylem çağrısı şöyle:

"Anayasa Mahkemesinin TİP Hatay milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında verdiği ikinci ihlal kararının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından derhal uygulanmasının ve tahliye kararı verilmesinin gerekliliğini hep birlikte dile getirmek için 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 13.00 itibariyle
Çağlayan Adliyesi C blok kapısında buluşuyoruz.

Meslektaşımız ve milletvekilimiz Şerafettin Can Atalay hakkında tahliye kararı verilinceye kadar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi önünde cüppelerimizle bekleyeceğiz."

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