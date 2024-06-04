CHP'li vekil Gürer'den Bakan Işıkhan'a tepki: “Emekli, 'maaş artışı' diyor, Bakan yurt tatili öneriyor”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin verdiği soru önergesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın soruyla ilgisi bulunmayan bir cevapta bulunmasına tepki gösterdi. Gürer, "Emekli, maaşında iyileştirme istiyor, Bakan ranzalı yurtlarda tatil öneriyor" dedi.

Son Güncelleme:
CHP'li vekil Gürer'den Bakan Işıkhan'a tepki: “Emekli, 'maaş artışı' diyor, Bakan yurt tatili öneriyor”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptığı açıklamada, emekli maaşlarının enflasyon karşısında düşük kaldığı, bu yüzden maaşların iyileştirilmesi gerektiğine ilişkin Meclis'e soru önergesi verdiğini belirtti.

Gürer, "Emeklilerin taban aylıklarında iyileştirme yapılması ve emekli maaşlarının hesaplanmasında, emeklilerin geçimlerini sağlayabilecek düzeyde bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Yaşlılık aylığı hesabını kazanç ve gün sayısı belirlemektedir. Buna göre, sigortalılara aylık talebinde bulundukları tarihte, mevcut prim ödeme gün sayıları, prime esas kazançları ve yaşları gibi emekliliğe esas parametreler dikkate alınarak hesaplanır" yanıtını verdiğini aktardı.

"SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Ömer Fethi Gürer, şunları kaydetti:

"Soru ayrı cevap ayrı. Soruyla ilgili olmayan aylık bağlama ile ilgili esasları açıkladı ama tavan aylık iyileştirme hususundaki soruma yanıt vermedi. Sosyal güvenlik sistemindeki yapısal sorunlar ve emekli maaşlarının yetersizliği, bu ekonomik sıkıntıların daha da derinleşmesine katkıda bulunmaktadır. Emeklilerin karşılaştığı bu zorluklar, sosyal güvenlik politikalarının etkin bir şekilde gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Emekli, maaşında iyileştirme istiyor, Bakan ranzalı yurtlarda tatil öneriyor. Yol parası ve gideri nasıl karşılayacak onu belirtmiyor. Ayrıca 70 yaş üzeri o ranzalara nasıl çıkacak, onu dahi düşünmüyor."

CHP asgari ücrete ara zam için hazırlanıyor: 'Emek Mitingi’nin tarihi belli olduCHP asgari ücrete ara zam için hazırlanıyor: 'Emek Mitingi’nin tarihi belli olduSiyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Emekli Zam Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı CHP Ömer Fethi Gürer
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı
Yeniden Refah Partisi'nde yaprak dökümü! 2 meclis üyesi istifa etti YRP'de yaprak dökümü: 2 meclis üyesi istifa etti
Bakırhan'dan 28 Şubat göndermeli kayyım tepkisi: Darbecilerin bile gerisinde bir anlayış, Kenan Evren’e bile rahmet okutacak bir pratik içerisindeler Bakırhan'dan 28 Şubat göndermeli kayyım tepkisi
Evde yaparken denemelisiniz - Biber dolmasına lezzet katan pek bilinmeyen teknik Evde yaparken denemelisiniz - Biber dolmasına lezzet katan pek bilinmeyen teknik
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler: "Gerizekalı Acun!" Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler
'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik açıklama: Emekli maaşının düşük olmasının 2 nedeni! Emekli maaşının düşük olmasının 2 nedeni
Kayseri'de eğitim uçağı düştü.... 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü.... 2 pilot şehit oldu
Kızılcahamam'da AKP yönetimine sert eleştiriler: Halktan kopmuş durumdayız, hiç öz eleştiri yapmıyorsunuz! Partililerden AKP yönetimine sert eleştiriler