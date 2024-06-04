Yeniden Refah Partisi'nde yaprak dökümü! 2 meclis üyesi istifa etti

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Elazığ Belediye Meclis üyeleri Yusuf Kenan Ateş ve Haluk Sertkaya, partilerinden istifa etti. Bu istifalarla YRP’nin 6 olan meclis üye sayısı 4’e düştü.

Yeniden Refah Partisi'nde yaprak dökümü! 2 meclis üyesi istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından YRP Elazığ İl Başkanı Ömer Ateş görevinden alınmıştı. Elazığ Belediye Meclisi’nin haziran ayı meclis toplantısında YRP meclis üyeleri Yusuf Kenan Ateş ve Haluk Sertkaya partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Bu istifalarla, YRP'nin belediye meclisindeki üye sayısı 6'dan 4'e düştü.

Yeniden Refah Partisi'nde yaprak dökümü! 2 meclis üyesi istifa etti - Resim : 1

YRP İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

20 Eylül 2022 tarihinde YRP Elazığ İl Başkanlığı görevine getirilen Ömer Ateş, 30 Nisan’da görevinden alınmıştı. Ateş görevden alınmasına, "Bizler hiçbir menfi beklentide olmadan gerek malımızla gerek vaktimizle bunca emeği ve başarıyı ortaya koymuşken birilerinin böylesine emek hırsızlığı yapması kendi şahıslarının zayıflığını ve karakterlerinin halen daha oluşmadığını apaçık göstermektedir. Demek ki ülkemizde olduğu gibi Yeniden Refah Partimizin içinde de ‘hiçbir başarı cezasız kalmaz' sözünün geçerli olduğunu göstermiştir’ diyerek tepki göstermişti.

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Kaynak: ANKA

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