CHP'li Üsküdar Belediyesi, AKP döneminde vakıflara bedelsiz verilen 25 taşınmazı geri alıyor

Üsküdar Belediyesi'nin meclis toplantısında STK'lere yapılan tahsislerin iptali, emeklilere pazar desteği ve Gezi Parkı olayları konuşuldu.

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başkanlığındaki toplantı, meclis salonunda gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı bölümde ilk olarak söz alan CHP Meclis Grup Sözcüsü Zülfükar Güneş Gülaydın, Cumartesi Anneleri'nin Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirdiği eylemleri adalet anlayışının sembollerinden biri olarak niteleyerek sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atamasının hukuksuz olduğunu savunan Gülaydın, kararın karşısında durduklarını ifade etti.

Meclis gündeminin 4. ve 5. maddelerinde yer alan bazı dernek ve vakıflara yapılan bedelsiz taşınmaz tahsislerin iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dedetaş, şunları dile getirdi:

"Amacımız, Üsküdarlıların kaynaklarını doğru kullanmak, her adımını hukuka uygun olarak atmak. Sayıştayın belediyemiz özelindeki denetim raporunda bu konuya ilişkin tespitleri var.

"Bu tespitler diyor ki: 'İşbirliği protokollerinin süresi 30 yıldan uzun tutulamaz.' Burada 49 yıllık işbirliği protokolleri yapılmış. Bu tahsislerin iptali ve yeni işbirliği protokollerinin hazırlığının yapılması lazım."

Dedetaş'ın konuşmasının ardından Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün çeşitli STK'lerle geçmiş dönemde yapılan işbirliği protokolleri ve tahsis kararlarına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edilerek komisyona gönderildi.

Komisyonun kararının perşembe günü meclise getirilerek oylanması bekleniyor.

Kaynak: AA