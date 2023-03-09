CHP'li Torun'dan AKPli Özhaseki'ye yanıt: Sizin vicdanınız kararmış

HP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'ye tepki gösterdi.

AKP'li Mehmet Özhaseki, depremlerden etkilenen Hatay’da, Afet Koordinasyon Merkezi’nde AK Partili belediye başkanlarıyla görüştü. Özhaseki, buradaki konuşmasında CHP'li belediyeleri deprem bölgesine yeterli yardım yapmadığını ve "algı belediyeciliği" yaptığını öne sürdü.

Özhaseki, "Onların koca koca belediyeleri, son seçimlerden sonra 40-50 bin kişi işe alındı, buraya getirseler ya yarısını onların. İnsanlar çalışsınlar buralarda. Geçen Adıyaman’dan arıyor Mehmet Sekmen Bey, bizim Erzurum Belediye Başkanımız orada görevli, 'Falan belediye geldi, 80-100 kişiler, yanlarında 50 tane kamera var. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah ıslah etsin bunları. İşleri hâlâ algı belediyeciliği. İşleri hâlâ 'mış' gibi yaparak devam etmek, çalışıyormuş gibi yaparak devam ettirmek. Bol bol bölgeye gelip, resim verip sanki oradaki acıyı paylaşıyormuş gibi yaparak bırakıp gitmek, insani bir davranış olmasa gerek. Bunlar bizim için bir üzüntü kaynağı" şeklinde konuştu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Özhaseki'ye yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Sizin vicdanınız kararmış! Biz tüm belediyelere teşekkür edip ziyaretlerine bile giderken, siz hakaret ediyorsunuz. Afet yerinde partizanlık yapıyorsunuz. Ayrıştırıyorsunuz. Suçlarınızı belediyelerimize saldırarak kapatmaya çalışıyorsunuz. Kötüsünüz. Allah sizi ıslah etsin" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin yardımları hakkında bilgi veren Torun, "Vicdanınız gibi gözünüz de karardıysa söyleyelim: Belediyelerimiz 10 ilimize; 8.584 araç, 25.076 personel, 6.766 yardım tırı gönderdi. Gece-gündüz çalışıyorlar. Siz halkımızı bunca derdin içinde çaresiz bıraktınız. Bari çare olanlara teşekkür etmeyi öğrenin. Yazık!" dedi.