Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde depremzede çocuklarla oyun oynadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde kalan depremzede çocuklarla vakit geçirdi. Akşener, depremzede çocuklar hakkında bilgi aldı.

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. 1 milyonun üzerinde yurttaş geçici barınma merkezlerinde konaklamak zorunda kalırken 20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen deprem yıkımı artırdı. 

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler sonrası evlerini terk ederek Ankara’ya gelen depremzedelerin bir kısmı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Arap Aile Yaşam Merkezi’nde kalıyor. Merkezde kalan yaklaşık 2 bin 700 depremzedenin ihtiyaçları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

MERAL AKŞENER ANKARA'DA DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Arap Aile Yaşam Merkezi’ne giderek burada kalan depremzedeleri ziyaret etti. Akşener, önce depremzedelerin sorunlarını dinledi, daha sonra depremzede çocuklarla sohbet etti ve onlarla oyun oynadı. Bir çocuğun doğum gününü hatırlatması üzerine Akşener, çocuklara toplu bir doğum günü kutlaması yapmaya söz verdi.

Bu arada, Meral Akşener’in deprem bölgesine ziyaretleri de devam edecek. Akşener, cumartesi günü Hatay'da, pazar günü Kahramanmaraş'ta ve pazartesi günü de Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek.

 
 
 
 
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