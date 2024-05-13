CHP'li Öztürk'ten iktidara 13 tane 'kamuda tasarruf' sorusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı ‘kamuda tasarruf tedbirleri”nin ardından kamuoyundan da çeşitli tepkiler gelmeye başladı.

CHP Bursa milletvekili Hasan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptı paylaşımda AKP iktidarına 13 soru yöneltti.

Öztürk’ün iktidara sorduğu sorular ise şöyle:

1. KPSS başvuru süresi 15 Mayıs'ta sona ererken kamuya personel alımının kısıtlanacağını açıklamak, milyonlarca gencin hayallerini yıkmak demek değil midir? KPSS başvuru ücretlerinden gelecek geliri kaybetmemek, aynı zamanda "başvuru süresi devam ediyor" diyebilmek için mi açıklamayı bugüne bıraktınız?

2. İhtiyaç fazlası olduğu için satılmaya başlandığı açıklanan araçlar bugüne kadar kimlerin hizmetindeydi?

3. Kamu personelinin tamamını tek meslek grubu gibi değerlendirip "emekli olan personel kadar personel alacağız" demek mantıklı mı? Öğretmen ve şoför ihtiyacı aynı olabilir mi?

4. Dakikada 1 asgari ücret maliyeti olan Saray'ın giderleri, tasarruf tedbirlerine dahil midir?

5. Memurun servis aracı kaldırılırken makam araçlarının kaldırılmamasıyla nasıl bir tasarruf hedefi gerçekleştirilecektir?

6. "Kamu personelleri artık tek bir yerden maaş alacak" cümlesindeki kamu personelleri kimdir ve bugüne kadar nerelerden, ne kadar maaş almışlardır?

7. "Zorunlu haller hariç" ibaresiyle karanlık bırakılan alan hangi zorunlulukları kapsamaktadır?

8. İhtiyaç fazlası araçlar arasında Erdoğan'ın sayısı bilinmeyen uçakları da var mıdır?

9. Audi A8'den aşağı araca binmeyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın giderlerinden ve Diyanet'in bütçesinden tasarruf yapılacak mıdır?

10. Bütçeye büyük yükü olan hazine garantili projeler, kullanılmayan havaalanları ve kamuya yükü 1 trilyon lira olan Kur Korumalı Mevduat Sistemi, tasarruf paketinde neden yer almamıştır?

11. "Kanunda izin verilen" yabancı menşeili araç alımını kim onaylayacaktır?

12. Maliye Bakanı'nın maaş ve giderlerinden ne kadarlık bir tasarruf yapılması düşünülmektedir?

13. Lüks ve şatafatın vatandaşa kesilen faturasıyla ne kadarlık bir tasarruf yapılması planlanmaktadır?