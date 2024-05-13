CHP lideri Özel: 'Soma'ya adalet gelmeden hayata gözlerimi yumamam'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da Soma katliamının 10’uncu yıl dönümünde Soma Belediyesi’ni ziyaret etti.

Özel, burada yaptığı konuşmada “Soma davası yeniden görülmelidir. Soma davası yeniden görülmüyorsa adalete yapılan bu anayasa dışı müdahale görülmüyorsa Türkiye’de normalleşme olmaz. Soma’daki kanı yerde bırakırsam benim de gözüm arkada gidecek. Soma’ya adalet gelmeden Özgür Özel hayata gözlerini yumarsa, yumamaz gözü açık gider. Bu kadar açık söylüyorum” diye konuştu.

Soma Maden Katliamı'nın 10'uncu yılında açıklamalarda bulunan Özel, “Bugün Soma Belediyesi’ne geldik. Soma Belediyesi’ne ziyaretimizde bana tüm genel başkan yardımcılarım eşlik ediyor. Çok sayıda milletvekilimiz, parti meclisi üyemiz burada. Bugün 13 Mayıs 2024. Soma faciasının tam 10’uncu yılı. Bugünden önce bu belediyeye gelmek istemedim. Bugün burayı ziyaret etmek istedim. Çünkü bugün burada olan herkesin ilçe başkanımız Levent Elbinsoy’un, Sercan Okur’un, önceki dönem ilçe başkanlarımızın, mesela Abdullah Saka var orada. Önceki dönem yöneticilerimizin, teker teker... Kadın kollarımızın... Bugün burada bu belediyeye gelip de ziyaret edebilmemizde emeği var” ifadelerini kullandı.

Özel, açıklamasının tamamında şunları söyledi:

“SOMA’DAKİ GARİBANIN YÜZÜ GÜLMEDEN HİÇBİRİMİZİN YÜZÜ GÜLMEYECEK”

“Biraz önce kapı önünde söyledim ama çok mümkün olmadı. Hüseyin Ağabey, lakabı Ecevit. 1971’den beri bu bayrak elinde CHP’nin önünde yürüyor. Facianın olduğu gün ondan bir yıl sonra biz gün oldu 500 kişi yürüdük. Gün oldu 9 kişi yürüdük. Önümüzde hep Ecevit vardı. Kendisine bundan 3-4 sene önce dedim ki ilk başlarda kalabalıktı yürüyüşler, gitgide azaldı. 3-4 sene önce dedim ki Ecevit’e ‘Bu Soma Belediyesi’ni bir gün alacağız. Yine sen önde yürüyeceksin, ben geleceğim arkandan bu kapıdan gireceğim’. Bugün onu yaptık. Ben siyasette bu tip şeylerin, bu tip sembol olayların, sembol kişilerin asla unutulmaması, günü geldiğinde o beklenen olay gerçekleştiğinde eskiden kurulan hayallerin, yapılan taahhütlerin hiçbir zaman boşa çıkarılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fikri takip böyle bir şeydir. Bunun için burada bu protokolün bir numarası Genel Başkan değil. Ecevit. Bu partinin emekçisi, Soma’nın emekçisi. Ecevit elinde bayrakla kabristanda günlerce ağladı. Ben gözümle gördüm. 10 sene önce bugün kabristanda elinde bayrağı vardı, Ecevit ağlıyordu. Biz ağlıyorduk. Bir gün gülecekse Ecevit’in yüzü gülmeden hiçbir CHP’linin yüzü gülmeyecek. Soma’daki en gariban insanın yüzü gülmeden hiçbirimizin yüzü gülmeyecek. O yüzden tasarruf tedbiri önemlidir. O yüzden o artırdığı parayı ne yapacak Sercan Okur. Artırdığı parayı Soma’da ihtiyacı olan kim varsa onun sosyal projelerine harcayacak. Sosyal yardımlarına harcayacak, sosyal belediyecilik yapmak için harcayacak. Bu kadar önemli ve kıymetli bir şeydir.”

“BÜTÜN İLİŞKİ AĞLARI ORTAYA ÇIKMADAN SOMA’YA ADALET GELMEZ”

“Biz Soma’da büyük bir acıyı hep birlikte göğüsledik. Bugün yine birlikte olacağımız, Soma aileleri ile 10 yıldır yas da tuttuk, hukuk da aradık. Adalet de aradık. Sercan Başkan Soma için adalet arayan Türkiye’nin dört bir yanından gelen hukukçuların yanında Manisa Barosu’na bağlı olarak, Somalı bir avukat olarak, en önemli katkıları yapmış. Birer birer herkesle ilgilenmiş birisidir. Sercan Okur öyle herhangi birisi değildir. Soma’yı nasıl kazandı CHP diye düşünenler Sercan Okur örgütlü mücadelenin temsilcisidir. Örgütümüzün, Somalı ailelerin adayıdır. Soma’da tek başına başı sıkışan kim Özgür Özel’i aradıysa Sercan’ı biliyor musun? Biliyorum. Git yayına selamımı söyle deyince bir daha karşılaştığımda Allah razı olsun çok ilgilendi dedirtmiştir. Böyle bir isim şimdi Soma Belediyesi’nde oturuyor. Onu örgütümüz adına öneren, destekleyen ilçe yönetiminin temsilcisi bir yanımızda oturuyor. İl başkanımız bir yanımızda oturuyor. Adalet arayışına gelince. Soma’da ben 87 blok dava takip ettim. Akhisar’da. Onun için Akhisar İlçe Başkanımıza, geçmiş dönem başkalarımıza, Akhisar Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. O 87 blok davanın sonunda 5,5 gün hapis yattılar adam başı, katlettikleri kişi başı. Çıktılar ve kurtulduk sanıyorlar. Kamu görevlileri ile ilgili yargılama yeni başladı. Hassasiyetle takip ettiğimiz husus şudur. Akhisar’da görülen dava yeniden görülecek. O dava yeniden görülmeden Soma’ya adalet gelmez. Kamu görevlilerinde, imza yetkisi kullanan ve kullanmayan. Baştaki, arkadaki. Hepsini titizlikle inceleyeceğiz. Ama AKP’nin seçimini finanse etsin diye onlara tahsis yapanları, alanı ihalesiz genişletenleri, denetim yaptırmayanları, gelecek olan denetçiyi önceden haber verenleri tespit etmeden buradaki birkaç tane zavallı devlet memurunu cezalandırmakla Soma’ya adalet filan gelmez. Kamu görevlisiyse TKİ’nin başı Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Ankara’da başı ilgili bakanlığın müsteşarı, dönemin bakanı Taner Yıldız’a kadar bütün ilişki ağları ortaya çıkmadan ve bu madenle kurulan asimetrik ilişkiler ortaya dökülmeden siyasetin finansmanı ile ilgili, birilerinin mitinglerine Somalı madencilerin buradan taşınıp da o gün Soma’daki maden kazasındaki işçilerin gittiği siyasi mitinglere kadar hepsi irdelenmeden, bütün ilişki ağları ortaya çıkmadan Soma’ya adalet gelmez. O adaleti sonuna kadar takip edeceğiz.”

“SOMA’YA ADALET GELMEDEN ÖZGÜR ÖZEL HAYATA GÖZLERİNİ YUMAMAZ”

“Akhisar’da görülen davada genç ve namuslu, hepimizin güvenini kazanmış hakim, Aytaç hakim. Tam karara giderken terfi eder gibi İzmir’e yollanıp yerine eski maden kazanlarında hayatını kaybedenleri suçlu bulmuş birini getirdiler. O burada olası kast ile hüküm kurması gerekirken, bilinçli taksirle herkesi saldı yolladı. Yattığı yetti herkesin. Yargıtay’a gitti. İlgili dairede görüşüldü. İlgili daire 5’e sıfır kararla olası kastı burada kullanmayacaksan nerede kullanacaksın kardeşim diyen bir bozma kararı aldı. Yolladı o kararı buraya. 5-6 ay. Sercan Başkan dedi ki Yargıtay kararı yollamıyor. Yargıtay kararı yollamıyor. Nasıl yollamaz? Bunun normali ne kadar diyorum, birkaç gün, bilemedin birkaç hafta diyorlar. 5,5 ayda bu 5 hakimin üçünü alıp yerine 3 tane iktidara müzahir hakim atadılar. Mesela bunlardan bir tanesi gar katliamı olduğu gün geçici Adalet Bakanı oluyordu o zaman tarafsız. Kıkır kıkır gülen kişi o mahkemeye gitti. Her aldıkları kararlarla muhalifleri cezalandıran, iktidar yanlısı tutum takınanlar o mahkemeye gitti. Bu üçü geldi, savcı buraya yollayacağı karara itiraz etti. Yargıtay tarihinde pek nadir olan bir şekilde itiraz etti. Geldi buraya bu sefer bu 3’ü 5 sıfır olan kararı, 3’e 2. Kendi kararlarını düzelttiler. Sonra buraya yolladılar. Işık hızıyla aynı karar alındı. Soma defteri kapandı. Bunu unutmadık. Unutmuyoruz. Unutturmayacağız. Bir yandan elbette sorunları dile getiriyoruz. Bir yandan müzakere ediyoruz. Bir yandan mücadele ediyoruz. Bunu unutmayacağız. Soma davası yeniden görülmelidir. Soma davası yeniden görülmüyorsa adalete yapılan bu anayasa dışı müdahale görülmüyorsa Türkiye’de normalleşeme olmaz. Soma’daki kanı yerde bırakırsam benim de gözüm arkada gidecek. Soma’ya adalet gelmeden Özgür Özel hayata gözlerini yumarsa, yumamaz gözü açık gider. Bu kadar açık söylüyorum.”

“TÜRKİYE’DEKİ MADENCİLERE SAHİP ÇIKACAK BİR HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ”

“Bugün burada bir zafer sarhoşluğu içinde değil haklı bir mücadelenin önemli bir kademesini başarmış insanları tebrik etmek, yasımıza sahip çıkarak hangi partiye geçmişte oy verdiğine bakmadan, bütün Somalılara sahip çıkarak bugün buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Ecevit bugünü gördü, başka günleri de görecek. Madencilere sahip çıkacak. Bülent Ecevit gibi 1970’lerde Ecevit’in madencilere sahip çıktığı gibi Soma’ya, Soma’daki madencilere, Zonguldak’ı Zonguldak’taki madencilere, bütün Türkiye’deki madencilere sahip çıkacak bir halkın iktidarını kurduğumuz gün Ecevit yine en önde yürüyecek. Biz onun arkasında yürüyeceğiz. Ecevit gelecek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında madenciden yana bir bakan devir teslime girerken, Ecevit o bakanın önünde yürüyecek. Bunu gölge kabinedeki bakanlarım, il başkanım unutmasın. Biz ne zaman iktidarı teslim alacağız. Ne zaman Anıtkabir’e gideceğiz. Ecevit önümüzde yürüyecek. Ecevit’e olan borcumuz, Soma’ya olan vicdan borcumuzdur. Ona bakınca ben 301 madencinin hatırasını görüyorum. Analarını, çocuklarını görüyorum. Bundan sonra da Soma’nın acısını unutmayacağız. Hesabını soracağız. Bundan sonra artık Soma’da yüzler gülecek. Zaten bu işleri en iyi yapabilen. Benim kadar bu meseleyi içinde hisseden birisine Soma’yı emanet ettik. Örgütümüzle beraber ellerinden geleni yapacaklar. Soma’ya verdiğimiz sözleri teker teker tutacaklar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.”