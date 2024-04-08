CHP'li Özgür Karabat, YSK'nın Hatay kararına tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik partisinin YSK'ya yaptığı itirazları değerlendirdi.

Karabat, YSK'nın reddetmesini somut delillerle oluşturulan 84 sayfalık itirazlarının ardından parti olarak üç ayrı taleple başvurduklarını belirtti. Ölü kişilerin seçmen listelerinde yer aldığını, sandık kurullarında olmaması gereken kişilerin bulunduğunu ve bazı sandıklarda CHP'ye sıfır oy yazıldığını tespit ettiklerini ifade etti.

Karabat, CHP'nin yaptığı itirazları YSK'nın reddetmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı;

“Yüksek Seçim Kurulu'na biz 84 sayfalık somut delillerle oluşmuş bir itirazı dün ilettik. Burada birkaç tane unsur var. Birincisi ölmüş kişilerin seçmen liselerinde yer aldığını saptadık. Bunların oy kullanıp kullanmadığının tespit edilmesini istedik. Aynı şekilde özellikle emniyet mensupları, zabıta gibi sandık kurullarında olmaması gereken kişilerden sandık kurulları oluşturduğunu ve bunun bu sandıklardaki oy toplamının aradaki farkın iki katından fazla olduğunu saptadık. Bunun bir kanunsuzluk hali olduğunu, dolayısıyla yenilenmesiyle ilgili bir karara gerek olduğunu yine anlattık. Bazı sandıklarda Cumhuriyet Halk Partisi’ne sıfır oy yazıldığını söyledik. Tanık beyanlarıyla, ‘bu sandıkta kullandım CHP'ye oy verdim, sıfır gözüküyor’ beyanlarını ilettik. Bazı sandıklarda, örneğin dün akşam çift tutanaklar olduğunu dün akşam televizyonda söyledim.

'YSK, AKP ya da MHP İsterse Kabul Ediyor'

Altlardaki imzalar ve şey ya sahte imzayla ya da önce imzalayarak doldurulmuş tutanaklar var. Ayrıca geçersiz oy sayısı 38 bin küsür. Bunların yeniden sayılmasını istedik. Geçersiz oylara ilişkin 723 sandıkta da geçen soruların usulüne uygun tespit edilmediğini ve gerekçelerin sandıkta yazılmadığını söyledik. Yine bu sandıklardaki oy toplamı da aradaki farktan fazla. Dolayısıyla birinci istediğimiz şey, geçerli oyların sayılması, tam kanunsuzluk haline seçimin iptaline giderek yeniden tekrarlanması. Üç ayrı taleple bugün YSK'ya başvurduk. Bu zamana kadar yaptıkları uygulamalar AKP ya da MHP isterse kabul, Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir muhalefet partisi isterse ret şeklinde gerçekleşti. Oy kullanılan alanlar zaten çok güvenli alanlar değil. Bazı seçmenlerin taşındığı gerçeğini biliyoruz.

'Hatay, Bizim Siyasi Meselemiz'

Hatay, Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘bizim siyasi meselemiz’. Uğraşmaya devam ederiz. Türkiye'de bunu anlatmaya devam ederiz. Nasıl geçen sene aynı sandıktan çıkan üç oya hayır, bir oya evet diyerek bizi yeniden seçime götürmüşlerse bu, buna benzeyen bir şeydir. Dolayısıyla bunu anlatmaya devam edeceğiz. Ayrıca Hatay'ı bu kadar çok istiyor olmalarının sebepleri de; Suriye konusu çok önemli, stratejik bir nokta duruyor. CHP'li belediye olduğu zaman istediklerini orada yapamıyorlar.”

Kaynak: ANKA