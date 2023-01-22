CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı adayımız bir kişi değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, bu yıl yapılacak seçimin "önemli" olduğunu ve Cumhuriyet'in 2'inci yüzyılının yönetiminin belirleneceğini aktardı.

Özel, "O yönetim belirlenirken bir cumhurbaşkanı adayımız belirlenecek, o 13. Cumhurbaşkanı olacak. Hep birlikte hem Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız hem yaşayacağız. Bu süreçte 81 ildeki Cumhuriyet'in kale komutanları, ekipleri çok önemli. Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak diye sorana, tabii CHP kimliğiyle hepimizin gönlünden genel başkanımız geçer" ifadelerini kullandı.

"ADAYIN YERİNE BİZ ADAY GİBİ ÇALIŞMAK DURUMUNDAYIZ"

Adayı altılı masanın belirleyeceğini, "tam mutabakatla" seçileceğini vurgulayan Özel, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bizim adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı adayımız bir kişi değil, adayımız bütün üyelerimiz. Hatta üye olamayan memurlarımız var, gönlünde CHP olanlar var. Çeşitli kısıtlarından dolayı üye olamayanlar var. Cumhuriyet'in değerlerini sahiplenen, Atatürk'ün çizdiği yolda ilerlenmesi gerektiğini düşünen, yüzyıl önceki gibi herkesin, Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si bütün inançların, mezheplerin kucaklandığı kurtuluş ve kuruluş sürecindeki ruhla bir kez daha içinde bulunduğumuz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına bunları kucaklayarak hep birlikte geçmemiz gerektiğine inanan herkes bizim cumhurbaşkanı adayımız. Bir kez aday açıklanana kadar hepimiz adayız. Aday açıklandıktan sonra hepimiz onun il, ilçe, belde temsilcileriyiz. Adayın yerine biz aday gibi çalışmak durumundayız."

"KİMSE EVLADINA KARNE HEDİYESİ ET ALMAYACAK"

Özel, iktidara geldiklerinde yoksulluğu yönetmek yerine yok edeceklerini belirterek, "Evinde bir sigortalı olmayan aileye bir asgari ücret ödeyeceğiz. Öyle kimse evladına karne hediyesi et almayacak. Öyle marketlerde çocuk mamalarına zincir takılmayacak. Çocuğuna, mama, et ve süt alamayacak anne ve baba kalmayacak. Cumhuriyet bize bunu öğütlüyor" şeklinde konuştu.