CHP'li İlgezdi'den 'İliç' çıkışı: Göz göre göre gelen felaketi önlememek cinayettir

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Erzincan İliç'teki 9 işçinin enkaz altında kaldığı maden ocağı hakkında 4 Kasım 2021 yılında Heyet Başkanı olarak CHP’li milletvekilleri ile bölgeye gittiklerini ve madenin felakete yol açabileceğini yetkililere bildirdiklerini ifade ederek, “Yaptığımız ziyarette Çöpler Köyü'ndeki Anagold Altın Madeninin çevreye verdiği zararlı etkilerini ortaya koymuştuk. İktidar önlem almadı ve felaket geldi” dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Maden’inde yığın licin maden alanının çökmesi sonucu kaybolan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmaların durdurulduğunu kaydeden Dr. Akkuş İlgezdi, “Arama çalışmaları 7. gününde heyelan ihtimali gerekçesi ile durdu. 10. gündeyiz ve yetkililerden ciddi hiçbir açıklama yok. Umutlar azalırken beklenen sadece 9 işçi değil, 9 can, eş, baba, evlat… Daha önce siyanür havuzundaki sızıntıyla gündeme gelmiş bir maden ocağı, ölümün ta kendisiyim diyor ama iktidar gözünü, kulağını kapatmış, insan sağlığını, çevreye verilen zararı çoktan unutmuş maden ocağını işleten şirkete 2015 yılında 1 milyar 337 bin TL tutarında yatırım teşviki vermiş. Yeter mi? Yetmez, Söz konusu teşvik kapsamında şirkete, gümrük vergisi muafiyeti, yedi yıl boyunca sigorta primi işveren hisse desteği, KDV istisnası, yüzde 90 oranında vergi indirimi, KDV iadesi ve faiz desteği verildi” ifadesini kullandı.

2023 yılında en az 1929 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Dr. Akkuş İlgezdi, “İşçi ölümleri kaza değil, cinayet demiştim. Bir ümit ile haber beklediğimiz 9 işçimizin bulunamayışı bunu maalesef gözler önüne seriyor. Ülkemizde neredeyse her ay maden faciası yaşıyoruz, canlarımızı kaybediyoruz. Ders alınıyor mu, hayır. Madenlerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı önlemek amacıyla gerekli kontrollerden geçmediği gibi, madencilerimizin çalışma alanları da gerekli güvenlik önlemlerinden yoksun. Kaza değil, kader hiç değil, göz göre göre gelen felaketi bile isteye önlememek cinayettir” dedi.

FELAKET GELİYORUM DEDİ

Erzincan İliç’te yaşanan maden faciasıyla ilgili 2021 yılında heyet olarak bölgede incelemede bulunduklarını belirten Dr. Akkuş İlgezdi, “Heyet Başkanlığını üstlendiğim 4 Kasım 2021’de Erzincan ve tüm ilçelere 44 kişilik Milletvekili grubu ile yaptığımız ziyaretin raporunda İliç’te yaşanacak felaketlere dikkat çekmiştik. Erzincan Saha Raporumuzun İliç kısmında: Çöpler Köyü'ndeki Anagold Altın Madeninin çevreye verdiği zararlı etkiler ve yöre halkının maden sahasının rızası olmamasına rağmen sülfit genişleme yatırımıyla maden ömrünün 2040'a kadar uzatılması ve siyanür kaçağı iddialarına dayalı tepkiler olmasına rağmen hiçbir önlem alınmadığı için felaket geliyorum dedi” ifadesini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem