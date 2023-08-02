CHP'li Gürsel Tekin'den AKP'li belediyenin Rami Kışlası hamlesine tepki: "Bu ihaneti durdurun"

CHP önceki dönem Genel Sekreteri Gürsel Tekin, AKP’li Eyüp Belediyesi’nde olan tarihi Rami Kışlası’yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yakın zamanda kütüphane bölümü de açılan ve adına şarkılar yapılan tarihi anıtla ilgili Tekin, “Tarihi Rami Kışlası, yine acımasız bir trampa operasyonuna kurban edilmek isteniyor. Skandal bir gerçekle daha yüzleşiyoruz! Rami Kışlası'nın değeri akıl almaz bir şekilde düşürülmek isteniyor" dedi.

“KIŞLANIN DEĞERİ AKIL ALMAZ BİR ŞEKİLDE DÜŞÜRÜLMEK İSTENİYOR”

Tekin açıklamasında şu hususlara yer verdi:

“Tarihi Rami Kışlası, yine acımasız bir trampa operasyonuna kurban ediliyor. İstanbulluların gönlünde taht kuran, kültürel mirasımız olan Rami Kışlası'nın değeri akıl almaz bir şekilde düşürülmek isteniyor. Belediye, kendi mülkiyetinde bulunan Rami Kışlası'nı halkın malı olan 856.082.237,55 TL'lik değeri yerine sadece 1.070.315.640,00 TL bedelle trampa ederek, 214.233.402,45 TL'lik alacağını başka taşınmazlarla mahsup etmeye çalışıyor.”

“HALKIN MALI YAPILMIŞ BİR YERİ BUGÜN YANGINDAN MAL KAÇIRMA SEVDASI İLE ELDEN ÇIKARIYORLAR HEM DE YOK PAHASINA”

Bu yanlış devir işlemi, Eyüplülerin haklarına göz dikmiş bir hareket olarak karşılarına çıktıklarını belirten Tekin, “Rami Kışlası'nın tapu kayıtlarında korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli olduğu ve haciz şerhi taşıdığı unutulmamalıdır. İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin dava beyanını göz ardı eden belediye, bu vahim yanlışın arkasında duruyor. Üstelik şimdiki tarihi bu mekânı, yine aynı siyasi partili başka bir başkan döneminde uhdesine satın alarak geçirmiş, halkının malı yapılmış bir yeri bugün yangından mal kaçırma sevdası ile elden çıkarıyorlar. Hem de yok pahasına” diye konuştu.

“RAMİ KIŞLASI GİBİ TARİHİ BİR MEKÂNIN ÇIKARLAR İÇİN YOK PAHASINA ELDEN ÇIKARILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

CHP’li Tekin açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Eyüpsultan Belediye Başkanlığı (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü), 19.07.2023 tarihli 137280 sayılı yazı ile 268 ada, 39 parsel tapu kaydında bulunan tüm hukuki sorumluluğunu Eyüpsultan Belediyesi olarak üstlenerek taahhüt etmiş, ayrıca icra ve haciz şerhinden ari bir şekilde hazineye tescil edileceği belirtilmiştir.”

Taşınmazın imar planda, kültürel tesis alanında kaldığı, üzerinde Rami Kışlası, kütüphanesi ve sahasının yer aldığı, tapu kayıtlarında, korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli olduğu belirten Tekin, “Eyüpsultan Belediyesi'nin bu kayıplar zincirini durdurmasını talep ediyoruz! Rami Kışlası gibi tarihi bir mekânın, siyasi hesaplar ve çıkarlar için yok pahasına elden çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Bu anlayışa derhal son verelim! Kamuoyunu bu skandalın farkında olmaya ve Eyüpsultan'ın kayıplarını durdurmaya çağırıyoruz” diye konuştu.