CHP'li Günaydın'dan 'İmamoğlu'nun davası var, aday olamaz' açıklaması: Kılıçdaroğlu milletvekili değil, dava açılıp siyasi yasak getirilirse ne olacak?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, parti genel başkanlığı için ismi konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için öne sürülen “hakkında dava varsa aday olamaz” söylemine, “Kılıçdaroğlu artık milletvekili değil, hakkında dünya kadar fezleke var. Bunları davaya dönüştürüp siyasi yasak getirirlerse ne olacak? Aday olmasın mı diyeceğiz” diye karşılık verdi. Günaydın, “Ekrem İmamoğlu'nun belirli görüşlerine katılmayabilirsiniz ama siyaseti bel altı vuruşlarla yapmaya çalışmak bir Cumhuriyet Halk Partiliye yakışmaz, kimseye yakışmaz." ifadelerini kullandı.

Günaydın, “Olağan kurultay sürecinde elbette delegeler aday gösterirse, kendisi de arzu ederse genel başkan adayı olabilir. Bu başka bir arkadaşımızın genel başkan adayı olamayacağını mı gösterir? Yani bu parti Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ibaret değilse o halde genel başkanlık tartışmasını isimler üzerine daraltmaktan vazgeçmeli, bunu bir ideoloji, partinin demokratikleşmesi, bir kadro yenilenmesi esası üzerinden konuşmaya başlamalıyız” diye konuştu.

Günaydın, Sözcü yazarı Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtladı.

İMAMOĞLU CHP'NİN ÖZ EVLADIDIR

Günaydın, İmamoğlu hakkındaki davayı öne sürenleri de eleştirdi ve şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu'nun belirli görüşlerine katılmayabilirsiniz ama siyaseti bel altı vuruşlarla yapmaya çalışmak bir Cumhuriyet Halk Partiliye yakışmaz, kimseye yakışmaz. Ekrem İmamoğlu CHP'nin öz evladıdır, mücadelesini çabasını CHP içerisinde yapmaya devam edecektir. Ben onun adına konuşmaya yetkili değilim ama onu uzun yıllardır tanıyorum, Sayın Kılıçdaroğlunu'da uzun yıllardır tanıyorum, ne yapacaklarını, ne yapmayacaklarını bilirim, yanlış bir şey yaptıklarında ya da benim doğrularıma uygun bir şey yapmadıkları zaman fikrimi kendilerine açıkça söylerim ama birbirimize haksızlık yaparak, bel altı vuruşlarla siyaset yapmanın kimseye yakışmadığını ifade etmek isterim.

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