CHP'li Özkoç: 'Erdoğan’ın söylediğini bakan, bakanın söylediğini grup başkanvekili yalanlıyor'

Engin Özkoç, bugün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, iktidarın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununu yılbaşından önce çözülme sözü verdiğini anımsattı.

Özkoç, “Ortada bir düzenleme yok. Kördüğüme çevrilen bir mesele var. Bugün Erdoğan, ‘EYT’lilerin taleplerini karşıladık, sözleşmelilere kadro verdik’ dedi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, ‘EYT Meclis’te, milletvekillerinin iradesinde, bundan sonrasını biz takip etmiyoruz. Martta neticelenir diye düşünüyorum’ dedi. AKP Grup Başkanvekili Sayın Akbaşoğlu, ‘Maaşlar en geç mart ayında yatırılacak’ dedi. Erdoğan’ın söylediğini bakan, bakanın söylediğini grup başkanvekili yalanlıyor. Erdoğan’a soralım; EYT’lilerin talebi nasıl karşılandı? EYT’lilerin askerlik ve doğum borçlanması… Kendi evlerini, arabasını satan, kredi çeken EYT’lilerin gerçekten önünde bir teklif var mı? Talepler nasıl karşılanıyor, bunu bilmek istiyoruz” diye konuştu.

Özkoç, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Martta yasa mı çıkacak, martta EYT’lilere maaş mı bağlanacak? Hani bu iş aralık ayında bitecekti, neden bitmedi öğrenmek istiyoruz. Başvuru ve maaş bağlama derken EYT’lilerin en az 3 aylık emekli maaşı yok oldu gitti. Bu mağduriyet giderilecek mi, bilmek istiyoruz. Buradan iktidara sesleniyoruz; EYT düzenlemesini bir an önce Meclis’e getirin. Meclis, bunu bir gün içerisinde çıkarsın."

Kaynak: ANKA