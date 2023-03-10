CHP'li belediyeleri hedef alan Özhaseki'ye videolu yanıt: 'Halkın belediyeleri halk için çalışıyor'

AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde CHP'li belediyeleri hedef almış; "Onların koca koca belediyeleri, son seçimlerden sonra 40-50 bin kişi işe alındı, yarısını buraya getirseler ya. İnsanlar çalışsınlar burada. Geçen Adıyaman’dan arıyor Mehmet Sekmen Bey, bizim Erzurum Belediye Başkanı’mız orada görevli, ‘Falan belediye geldi, 80 100 kişiler, yanlarında 50 tane kamera var. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah ıslah etsin bunları. İşleri halen daha algı belediyeciliği. İşleri hâlâ çalışıyormuş gibi yaparak devam ettirmek" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ KAYA'DAN VİDEOLU YANIT

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Özhaseki'ye videolu bir yanıt verdi.

Kaya, videoya "Halkın belediyeleri halk için çalışıyor. Depremin yaralarını birlikte saracağız" notunu düştü.