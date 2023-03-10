Malatya'da bir depremzede Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesti, baba hatırası Atatürk resmini hediye etti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte deprem bölgesine gitti.

Kılıçdaroğlu'nun ilk adresi Malatya oldu.

KILIÇDAROĞLU'NU YOLU KESİLDİ

Kılıçdaroğlu ile birlikte bölgeye giden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir depremzedenin heyetin yolunu kestiğini açıkladı.

Depremzedenin baba hatırası Atatürk portresini Kılıçdaroğlu'na hediye ettiğini söyleyen Özel, o anlar görüntülerini de paylaştı.

Özel videoya "Topraktepeli depremzede Celal Günaydın aracımızı durdurdu. Rahmetli babasından tek mirası Atatürk resmini artık asacak bir duvarı kalmadığı için Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na emanet etti" notunu düştü.