Bu Kadar da Olmaz... Doğa Harikasında Siyanürle Altın Arayışı

CHP’li başkan siyanürlü altın madenlerine savaş açtı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, önceki gün şehirde bulunan flamingo kuşlarının yuvası olan Seyfe Kuş Cenneti’nin olduğu alana gitmişti. Ekicioğlu, orada köylerde altın madeni açmak için çalışmalar yürüten şirketlere tepki gösteren bir açıklama yapmıştı.

Bugün de çağrısını yineleyen bir video paylaşan Ekicioğlu, siyanürlü altın madenlerinin iç yüzünü anlattı. Ekicioğlu, videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Bu maden Kırşehir'i yok etmenin altyapısıdır. Firmalar çıkıp toz pembe tablolar çizerler ama pratikte bunun hiçbir zaman aslı olmadığını gördük. İliç'te, Kazdağları'nda ve Artvin-Cerattape örneğini gördük. Vahşi kapitalizm her tarafı talan edip çekip gidiyorlar. Pisliklerini de bize bırakıyorlar. Kırşehir halkı olarak buna müsaade etmeyeceğiz."

KIRŞEHİR'DE MADEN TEPKİSİ

Kırşehir’de DEFAŞ isimli şirket, 'Kırşehir Altın Madeni Projesi' ismiyle bir proje yürütüyor. Şehrin merkezinde ve Boztepe ilçe sınırlarını kapsayan bölgede proje kapsamında çok sayıda sondaj yapılmıştı.

Altın madeni projesiyle ilgili olarak 3 ayrı ruhsat sahasından oluşan projeye 2013 yılında yapılan etüt çalışmaları ile başlanmış, 2019 yılında sondaj çalışmaları gerçekleştirilmişti. Bölge halkı, "maden istemiyoruz" şiarı ile birçok kez duruma tepki gösteren eylem ve toplantı yapmıştı.

SİYANÜR’ÜN ZARARLARI

Maden aramak için şirketlerin kullandığı siyanür, uzun yıllardır tartışma konusu oldu. Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold, oksijen deposu olarak nam salan Kaz Dağları’nda maden aramak için büyük bir alanda ağaç katliamına girişmiş ve siyanür kullanmıştı.

9 işçinin hayatına mal olan Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nin ABD menşeli şirketi Anagold Madencilik, siyanür kullanımı ile adeta dağları eritmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem