AKP’li Metiner’den İktidara 15 Temmuz Eleştirisi: FETÖ'nün Siyasi Ayağıyla Hesaplaşılmadı

FETÖ/PDY terör örgütünün ordudaki yapılanmasının 15 Temmuz 2016’da giriştiği darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Dün, 15 Temmuz’un yıldönümünde hem iktidar hem muhalefet tarafından anmalar yapıldı.

Eski AKP Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, 15 Temmuz ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Metiner, halen tartışma konusu olan “FETÖ’nün siyasi ayağı” meselesine değindi. 15 Temmuz'u yazmak istemediğini belirten Metiner, "Çünkü 15 Temmuz ruhundan eser kalmadı. Biz siyasetin 15 Temmuz ruhu ekseninde ete kemiğe bürünmesini beklerken o tüh siyasetin kurbanı oldu. 16 Temmuzcular kazandılar. Ve 16 Temmuzcular siyasette hem belirleyici aktör oldular hem de siyasete yön verdiler" dedi.

Metiner’in yazısının devamı şöyle:

"Bugün FETÖ bitirilemediyse/bitirilemiyorsa bunun sebebini doğru yerde aramak lazım. Çünkü FETÖ’nün siyasi ayağıyla hesaplaşılmadı. Çünkü araya giren hayırlılar sayesinde affedilenler hâlâ siyasetin de bürokrasinin de devletin önemli katmanlarında da varlıklarını sürdürüyorlar. Sadece kılık değiştirdiler. Biz de inandık. Ömrü hayatında Reis’e ve partisine oy vermediğini övünç vesilesi gibi anlatanlar, dahası ve en fenası 15 Temmuz ruhunun hasmı bî-ananı olanlar, her devrin en güçlülerinin safında bulunarak bize düşmanlıkta sınır tanımayanlar bile siyasetimizde başköşeye oturtuldular."

Kaynak: Gerçek Gündem