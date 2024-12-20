CHP'li Başarır'dan Mehmet Şimşek'e Sert Eleştiriler: 'Ne İşe Yarıyor Bu Adam?'

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Başarır, "Artık bu gemi yürümüyor. Artık bu işi yürütemiyorsunuz. Eleştirileri hakaret olarak algılıyorsunuz. Sokağa çıkmıyorsunuz, çarşıya çıkmıyorsunuz, emekliyi bilmiyorsunuz, ezileni bilmiyorsunuz arkadaşlar. Gelin, uzatmayın, baharda getirin sandığı yapalım seçimi, yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni Bakanlar bu ülkeyi refaha çıkarsın" ifadesini kullandı.

Başarır, şunları kaydetti:

"Enflasyon büyük bir sorun. Bir ülkede enflasyon varsa açlık, yoksulluk oluyor. İnsanların kurumlara, adalete, devlete olan güveni sarsılıyor. Ahlaki bir yozlaşma yaşanıyor. Çünkü yoksul insanlar geçinemiyorsa, karnını doyuramıyorsa, çocuklarına bakamıyorsa, emekçi, işçi aldığı maaşla 15 gün geçinemiyorsa bu sefer devlete, yönetenlere olan inancı kayboluyor. Ne yazık ki bir ülkenin istatistik kurumlarına şirketler, yurttaşlar, kurumlar, parlamento güvenmiyorsa sözün bittiği yerdeyiz.

'NE İŞE YARIYOR BU ADAM?'

TÜİK’e göre söylüyorum, Mehmet Şimşek geldiğinde 19 ay önce enflasyon yüzde 38. Bugün yüzde 47. Şimdi soruyorum, ne işe yarıyor bu adam? Üzüntü verici bir tablo değil mi? Ülke günden güne büyük bir felakete gidiyor. 14 trilyon 700 milyarlık bu bütçenin 1 trilyon 50 milyarını faize veriyoruz. Bütçenin yüzde 14’ü neredeyse arkadaşlar. 22 yılda toplam 600 milyar dolar faiz ödemişiz. ‘Yandı bitti’ dediğiniz Türkiye ekonomisi 2002’deki dış borcu 132 milyar dolar, bugün 512 milyar dolar. Kur korumalı mevduat denen rezalete 1 trilyon 850 milyar ödedik. Bunu hangi akıllı icat ettiyse bir avuç zengine o parayı vermeseydik bugün faiz ödemeyecektik bu kadar. 3 trilyonluk bir vergi istisnası var, bunun 1 trilyona yakınını asgari ücret, maaşlara verildiğini kabul ediyorum. Yaklaşık 1,5 trilyonu bir avuç zengin, bu ülkenin yerinin altını, madenlerini, arsalarını, ihalelerini verdiğiniz şirketler için kullanmışsınız vergi almamışsınız.

'ÇOK SUÇLADIĞINIZ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...'

Çok suçladığınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yılda sosyal yardımlara ne kadar ayırıyor? 11 milyar. Ulaşım, Halk Ekmek, kreş, kırtasiye burs veriyor. Bu ne biliyor musunuz? İki günlük bir grup tefeciye verdiğiniz faizin karşılığı. 2025 bütçesinde sosyal yardım ve desteklere 651 milyar ayırmışız. Faize üç katı, 1 trilyon 950 milyar. Genel bütçeden ne kadar ayırmışız, genel bütçenin yüzde 4,5’ini.

'BİR NESİL KAYBOLUYOR'

Bu ülkede 6 milyon 200 bin genç ne okuyor ne çalışıyor. Ev genci diyorlar bunlara. Bir nesil kayboluyor. Yoksul çocuk sayısı 10 milyona ulaşmış, 15-24 arasındaki gençlerde yoksulluk oranı yüzde 30 seviyesinde. Cumhurbaşkanı bir televizyon programında diyor ki ‘Gençlere iş beğendiremiyoruz’. Bir Bakan çıkıyor, ‘Gençlere iş beğendiremiyoruz’. Sorun beğenmemekte değil, sorun yönetememekte."

Kaynak: ANKA