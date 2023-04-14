CHP'li Ağbaba açıkladı: Erdoğan Malatya'da 2020 depremi sonrası yapılan binaların açılışını yapmış

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün katıldığı Malatya’daki temel atma töreninde anahtarlarının teslim edildiği açıklanan konut, köy evi ve dükkanların yeni olmadığını söyledi.

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CHP'li Ağbaba açıkladı: Erdoğan Malatya'da 2020 depremi sonrası yapılan binaların açılışını yapmış

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malatya’da deprem konutlarının temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan’ın katıldığı törende “deprem konutlarının temelinin atıldığı” ve “1442 konut, 250 köy evi ile 47 dükkânın da anahtar tesliminin yapıldığı” açıklamasını yaptı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Elazığ’da yaptığı açıklamada, anahtarları teslim edilen konut, köy evi ve dükkânın yeni yapılmadığını açıkladı.

Ağbaba, “AKP Genel Başkanı Malatya’da 1442 konut, 250 köy evi, 47 tane dükkânın anahtar teslimini yaptı. Sanki dün temeli atılmış bugün teslimat yapılıyor gibi… Ama bütün Türkiye bilsin ki bu tam 39 ay önce temeli atılan iş yerleridir. Yani 2020 Ocak depreminde temeli atılıp yeni teslim edildi. Malatyalıları kandırıyor. Malatya’dan Türkiye’yi kandırmaya çalışıyor. Bu konutlar yeni yapılan konutlar değildir. 2020 depreminde temeli atılan konutlardır" dedi. 

"MALATYA'DAN TÜRKİYE'Yİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Ağbaba ayrıca "Üç yıl üç ay sonra teslim edildi bu konutlar. Şimdi bir yıl içerisinde konut teslim edeceğim, diyor. Dolayısıyla bu iddia da yalan. Maalesef Malatyalılar, depremde evlerini kaybeden insanlar bir iki kış daha konutlarında oturamayacaklar, çadıra ve konteynıra mahkûm olacaklar.

Geçmiş depremdeki hızlarının bu depremde yaşanan mağduriyeti gidermeyeceğini görüyoruz, maalesef. Konut yapmaktan aciz, konutu teslim etmekten aciz bir anlayışla karşı karşıyayız. Malatya’dan üç yıl üç ay önce temelini atmış olduğu konutları yeni yapılmış gibi anahtar teslimi yapıyor. Malatya’dan Türkiye’yi kandırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Veli Ağbaba Recep Tayyip Erdoğan
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