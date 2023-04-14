Erdoğan için kitap ismini 'izinsiz' kullandılar
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti için asılan afişte yazar Şeyhmus Diken’in kitap ismi izinsiz kullanıldı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da Selahaddin Eyyubi Camisi’nin açılışına katılmak için Diyarbakır’a gitti.
SLOGAN ÇALDILAR
Erdoğan'ın ziyareti için Diyarbakır sokaklarına asılan afişlerde kullanılan slogan ise tepki çekti.
Afişlerde Diyarbakır için ‘sırlarını surlarına fısıldayan’ şehir tanımı yapılırken; yazar Şeyhmus Diken, tanımın kitabından alındığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diken, "Kitabımın adını kullanmışlar! Bi bu kalmıştı, elde avuçta…" ifadelerini kullandı.
Söz konusu afiş şöyle:
Diken'in kitabının kapağı ise şöyle:
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