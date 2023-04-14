Erdoğan için kitap ismini 'izinsiz' kullandılar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti için asılan afişte yazar Şeyhmus Diken’in kitap ismi izinsiz kullanıldı.

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Erdoğan için kitap ismini 'izinsiz' kullandılar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da Selahaddin Eyyubi Camisi’nin açılışına katılmak için Diyarbakır’a gitti.

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SLOGAN ÇALDILAR

Erdoğan'ın ziyareti için Diyarbakır sokaklarına asılan afişlerde kullanılan slogan ise tepki çekti. 

Afişlerde Diyarbakır için ‘sırlarını surlarına fısıldayan’ şehir tanımı yapılırken; yazar Şeyhmus Diken, tanımın kitabından alındığını bildirdi. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diken, "Kitabımın adını kullanmışlar! Bi bu kalmıştı, elde avuçta…" ifadelerini kullandı. 

Söz konusu afiş şöyle: 

Erdoğan için kitap ismini 'izinsiz' kullandılar - Resim : 2

Diken'in kitabının kapağı ise şöyle: 

Erdoğan için kitap ismini 'izinsiz' kullandılar - Resim : 3

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