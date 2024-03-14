CHP'li adaya tehdit: Mevcut başkan, "Sizi tek tuşumla patlatacağım" demiş

Elazığ Baskil'de CHP'li aday Veli Baygeldi’nin, AKP’nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin önünden geçerken bir şahıs tarafından "Seni vururum sokmam Baskil'e" ifadeleriyle tehdit edildiği öne sürüldü.

Yaşananların ardından Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ın da 50 kişilik bir grupla Baygeldi'yi tehdit ettiği belirtildi. Baygeldi'ye göre mevcut başkan kendisine "Sizi tek tuşumla patlatacağım" dedi.

Baygeldi, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat’ın ise tehdit ettiğini ileri sürerek, Akmurat hakkında şikayetçi oldu.

CHP’Lİ ADAYA TEHDİT

Baskil'de seçim çalışmalarını sürdüren CHP Belediye Başkan adayı Veli Baygeldi, AKP’nin ilçe bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi önünden geçerken buradaki bir şahıs tarafından tehdit edildi.

Olayın büyümemesi için bir kahveye götürülen Baygeldi’nin bulunduğu alana kısa bir süre sonra Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat’ın 50 kişilik bir grupla gelerek Baygeldi’yi tehdit etti. Polis tarafından grubun dağıtılması sonrasında Baygeldi kendisini tehdit edenler hakkında karakola giderek şikayetçi oldu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadığı olay sonrasında Baskil İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek şahıslardan şikayetçi olan Baygeldi, yaşananları şöyle anlattı:

"Dün Baskil Koçyolu Aksoylar mezrasına seçim ziyaretinde bulunduktan sonra ilçe merkezine geldim ve ilçe başkanımla çay içtik. Saat 22.45 sıralarında ilçe merkezi AK Parti SKM önünden geçerken iki kişi vardı. Şahıslara selam verdim, ismini sonradan öğrendiğim şahıs bana, 'Bugün yaptığın açıklamalar hoşuma gitmedi, kulağıma hoş şeyler gelmiyor, yarından itibaren seni Baskil’e sokmayacağız bundan sonra görürsün' dedi.

Bundan sonra SKM içerisinden sokağa onlarca insanın çıktığını gördüm. İsmi Neşet olan şahıs daha da hararetlenerek 'Vururum seni Baskil’e sokmam' şeklinde bağırmaya başladı ve alanda kargaşaya neden oldu. İçlerinden bir kişi koluma girerek 'Başkanım senden rica ediyorum' diyerek beni alandan uzaklaştırdı."

Kaynak: ANKA