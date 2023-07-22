CHP’den yalanlama: Ekrem İmamoğlu, ‘Yerel seçimlerde yokum’ demedi

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde yokum” ifadesini kullandığı iddiasını yalanladı.

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CHP’den yalanlama: Ekrem İmamoğlu, ‘Yerel seçimlerde yokum’ demedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, CHP Genel Merkezi’nde belediye başkanlarıyla toplantı düzenlendi.

Seçimlerin ardından ortaya çıkan ‘değişim’ tartışmalarının gölgesinde yapılan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideri Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde yokum” dediği iddia edildi.

Konuya dair CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, “CHP Doğrulama” adlı sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. İmamoğlu’nun söz konusu ifadeleri kullanmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"22.07.2023 Tarihinde, Genel Merkezimizde gerçekleşen 'Belediye Başkanları toplantımızda', İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Genel Başkanımıza yönelik olarak; 'Genel Başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde yokum' şeklinde bir beyanda bulunduğu iddiası gerçekdışıdır. Toplantıda, gelecek yerel seçim gündemi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri değerlendirmeleri yapılmış olup, tüm saygın belediye başkanlarımız düşünce ve önerilerini açıklamışlardır. Ancak, kamuoyunda yaygınlaştırılmaya çalışılan yukarıdaki ifade kullanılmamıştır. Saygılarımızla." 

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