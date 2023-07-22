CHP'li Tanrıkulu'ndan Diyarbakır'daki acele kamulaştırma kararına tepki

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sur ilçesindeki Melikahmet Mahallesi'nde, valiliğin acele kamulaştırma kararına tepki gösterdi. Tanrıkulu, mahalle sakinleri ile esnafın mağdur edileceğini söyledi.

Melikahmet Mahallesi'nde, mahalle muhtarı ve mahallelilerle birlikte açıklama yapan Sezgin Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Burası tarihi Anzele suyunun olduğu yer, aynı zamanda arka tarafta Anzele Parkı var. Benim çocukluğum da buralarda geçti. Diyarbakır Valiliği burada acele kamulaştırma kararı almış. Acele kamulaştırma kararı bir kısım buradaki sakinlere bildirilmemiş, 90 ev var, bağımsız konut var burada ve 8 tane de işyeri var, dükkan var. Tümü kamulaştırılacak ve gördüğünüz tüm bu binalar yıkılacak. Evet, bu karar tebliğ edilmiş ancak yargılama da devam ediyor."

'VERİLEN PARA YETERSİZ YENİ BİR KONUT İÇİN YETERSİZ'

Burada yaşayan insanların mağdur olduğunu belirten Tanrıkulu, "Ödenen paralar yeni bir konut edinmelerine imkan verecek seviyede değil" dedi.

Tanrıkulu, mağduriyet yaşanmaması için yetkililere seslendi ve şu önerilerde bulundu:

"Diyarbakır'da çok sayıda toplu konut inşaatı var, dolayısıyla bu toplu konutların, öncelikli olarak mahalle sakinlerine tahsis edilmesi lazım ve sabit fiyatla verilmesi lazım. Bu konuda ben Diyarbakır Valiliğine, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Toplu Konut İdaresi Başkanı'na Diyarbakır'dan sesleniyorum: Buradaki yurttaşlarımız, bu tarihi semtte, Melikahmet Mahallesi'ndeki yurttaşlarımızı mağdur etmeyin."

'MUHATTAP BULAMIYORUZ'

Melikahmet Mahallesi Muhtarı Ali Kızgın ise "Şimdi gerçekten 90 eve yakın vatandaşlarımız mağdur durumda. Mağduriyet söz konusu olunca tabi ki ben de vicdan azabı çekiyorum. Bir türlü randevu alamadık. Biz karşımızda muhatap kimseyi göremiyoruz. Bu konudan dolayı vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Sayın Vekilim de izah etti. Özellikle konutlar ile ilgili yardımcı olmanızı istiyorum" dedi.