CHP'den emeklilere miting daveti: Yer ve tarih belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'İstanbul Kent Yoksulluğu Buluşması'nda partisinin Türkiye’nin gerçek sorunlarına ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Çelik, CHP'nin düzenleyeceği emekli mitingine çağrıda bulundu.

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CHP'den emeklilere miting daveti: Yer ve tarih belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde "İstanbul Kent Yoksulluğu" Buluşması düzenledi.

Buluşmada konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye'yi neoliberal politikalar yerine sosyal demokrat bir yönetim anlayışıyla yöneteceklerini söyledi.

'ANKARA'DA 26 MAYIS'TA EMEKLİ MİTİNGİ DÜZENLEYECEĞİZ'

“CHP'nin politikalarının şekillendirilmesi konusunda bizlere örnek olacak toplantılar, bu toplantılar” diyen Çelik, hem katılımcılara hem de il yöneticilerine teşekkür ederek, CHP’nin Türkiye’nin gerçek sorunlarına ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“Uzun süredir yaratılan ekonomik kriz ülkemizin en can yakıcı sorunu haline geldi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem ekonomik kriz başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarını dile getirmeye, Türkiye'nin temel sorunlarına ses olmaya ve çözüm önerilerimizi çok güçlü bir biçimde anlatmaya bu dönem daha yüksek bir sesle devam edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz hafta bir eğitim mitingi ile İstanbul'da atanamayan öğretmenlerin sesi olmaya çalıştık. Bu hafta da yine Ankara'da 26 Mayıs'ta bir emekli mitingi gerçekleştireceğiz.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de CHP Samsun İl Başkanlığında Genel Başkan Özel'in başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 26 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek emekli mitingine vatandaşları davet etmişti.

Kaynak: ANKA

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