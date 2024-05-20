İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan edildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet üyelerinin vefatından derin üzüntü duyduğunu açıklayarak, 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı dolayısıyla 1 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın sınır komşusu ve kadim bir dostu olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin asırlardır aynı coğrafyayı paylaşıp barış içinde yan yana çalıştıklarını hatırlatarak, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan, şunları söyledi:

“İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet üyelerinin vefatından derin üzüntü duyduk. Helikopter kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İran bizim sınır komşumuz. İran halkı da bizim kardeşimizdir. Asırlardır aynı coğrafyayı paylaşıyor, barış içinde yan yana çalışıyoruz. Bugüne kadar en sıkıntılı zamanlarında Türkiye, İranlı kardeşlerine samimi destek vermiş, bu konuda tavizsiz bir duruş sergilemiştir. Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da aynı hissiyatla hareket edeceğiz. Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin tekrar başı sağ olsun.”

Dünya genelinde izlenme rekorları kırmıştı! Şahmaran dizisinin 2.sezon tarihi duyuruldu Dünya genelinde izlenme rekorları kırmıştı! Şahmaran dizisinin 2.sezon tarihi duyuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği: İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'e taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği: İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'e taziyelerini iletti
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar 'Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değil'
Yumurtadan daha çok protein barındırıyor! Diyetisyenler asla anlatmamıştı Yumurtadan daha çok protein barındırıyor! Diyetisyenler asla anlatmamıştı
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez açıkladı: Dolar 25 TL’ye gerileyebilir "Dolar 25 TL’ye gerileyebilir"
NOW'un iddialı dizisiydi: Ekranlara veda ediyor NOW'un iddialı dizisiydi: Ekranlara veda ediyor
Emeklilerin yeni rotası belli oldu: Akbank emekli promosyon rakamlarını arttırdığını duyurdu. İşte Akbank'ın güncel emekli promosyon rakamları Emeklilerin yeni rotası belli oldu: Akbank müjdeyi verdi
Tuğgenerallerden insan kaçakçılığı skandalı: Para karşılığı Suriyelileri Türkiye'ye taşımışlar! Tuğgeneraller, para karşılığı Suriyelileri Türkiye'ye taşımışlar!
Mehmet Şimşek'ten kritik dolar kuru açıklaması: 20 TL'ye düşerdi! Şimşek'ten kritik dolar kuru açıklaması