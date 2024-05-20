Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Can Azerbaycan'a desteğimizi yineledik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Kahramanmaraş'ta inşa ettirdiği deprem konutlarının yapımı devam ediyor. Bu konutlara aramızdaki sarsılmaz kardeşlik bağının bir sembolü olarak bakıyoruz. 3 yıldır işgal altında bulunan 4 köyün Azerbaycan'a iadesi konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladık.

'HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ'

Azerbaycanlı kardeşlerimiz barış isteyen taraf olduklarını bu güne kadar defalarca gösterdiler, aynı tavrı Ermenistan yönetiminden de bekliyoruz.

Türkiye olarak kalıcı barışa ulaşılması için her türlü çabayı göstereceğiz.

'YENİ ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR'

Adliyenin kapısını adaletin kapısına dönüştürmek için pek çok adım attık. Hükümetlerimiz döneminde milletimizin takdiriyle gerçekleştirilen anayasa değişiklikleri mevcut anayasanın artık kangrene dönüşmüş sorunlarını giderdi.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü üzülerek ifade ediyorum darbe anayasası ile karşıladık ve geçirdik. Bunu Türk siyaseti adına bir eksiklik olarak gördüğümü daha önce de dile getirdim.

Yeni anayasaya ihtiyaç var. Siyaset, sivil anayasa yapabilecek kudrete sahip. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değil. 85 milyon olarak yeni yüzyılda, yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum.

'AKINCI İHA ZORLU HAVAYA RAĞMEN GÖREVİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ'

Reisi'nin helikopterinin bulunmasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendiler. Helikopter kazasında AKINCI İHA zorlu havaya rağmen görevini başarıyla gerçekleştirdi.

Savunma sanayisinin ülkemizdeki birkaç kesim tarafından hedef alındığını biliyoruz. Savunma Sanayii'nde devrim yaptık. Savunma ihracatımız 2023'te 5,5 Milyar Dolara yükseldi.

REİSİ İÇİN MİLLİ YAS

Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık.

MİÇOTAKİS'İN ZİYARETİ

Ortak menfaatlerimizin olduğu hususlarda uzlaşma zemini aramaktan da imtina etmeyeceğiz. Bunun sabır ve dirayet gerektiren bir süreç olduğunun farkındayız. Miçotakis'in de bizimle aynı hisssiyatı paylaştığını görüyoruz. Risklerin farkında olarak inşallah süreci kararlılıkla ilerleteceğiz. Türkiye uzatılan hiç bir eli havada bırakmaz.

'ZAMAN BİZİ HAKLI ÇIKARDI'

Doğurganlık hızındaki düşüş Türkiye için varoluşsal bir tehdittir. TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. 3 çocuk tavsiyemizden dolayı eleştiri aldık ama zaman bizi haklı çıkardı. 3 çocuk çağrımızın önemi daha iyi anlaşılıyor.

EUROVISION'A TEPKİ

Türkiye'yi 12 yıldır Eurovision kepazeliğinden uzak tutarak ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi daha iyi anlıyoruz. Eurovision’da gençlere rol model olarak taktim edilen tuhaf tiplerin toplumsal yozlaşmanın Truva atlarıdır. Bu tür etkinliklerde normal bir insana rastlamak imkansız hale geldi.

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Kaynak: AA