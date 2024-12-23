CHP'den Bakan Işıkhan'a 8 Soru: 'Belediyelere Haciz Giderken, SGK'yı Zarara Uğratanlara Ceza Var mı?'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borç alacakları için CHP’li belediyelerin peşine düşülürken, bazı SGK bürokratlarının kurumu zarara uğratmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sordu.

Emir, SGK içerisindeki çalışanlardan ekonomik tedbir gerekçeleri ile ek gelir kesintisi yapılırken, bazı üst düzey bürokratların kurumu milyonlarca lira zarara uğratmasına rağmen yaptırım yoluna gidilmemesine, maaşlarına sürekli olarak zam yapılmasına dikkat çekti. Meclis Başkanlığı’na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

'SGK İÇİNDEKİ ADALETSİZ YAKLAŞIM...'

Emir, üst düzey bürokratlara yönelik ayrımcı politikaların kurum içerisinde rahatsızlıklara neden olduğuna dikkat çekerek, “SGK’nın asli görevi ‘Bir mesleki veya sosyal risk yüzünden geliri veya kazancı kesintiye uğramış kimselerin başkalarının yardımına ihtiyaç kalmaksızın, geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem’ olarak tanımlanırken, kendi içindeki adaletsiz yaklaşımı kurumun güvenirliliğini sorgulatmaktadır. SGK çalışanlarının izinli ya da raporlu iken ek ödemelerinin kesilmesi, kurum tarafından ‘ekonomik gerekçeler’ gösterilerek hak kaybına uğratılması ancak üst düzey bürokratların bu kesintilere dahil edilmemesi kurumun kuruluş amacı ile çelişmektedir” ifadelerini kullandı.

Emir, üst düzey SGK yöneticilerinin yetkilerini aştığını kaydettiği açıklamasında, “Geri ödeme kapsamına aldığı ms ilacı sebebi ile SGK’yı 819 milyon 915 bin TL zarara uğrattığı ve bu kişilerin kurumdan ayrıldığı, SGK’nın hak kaybının tahsil edilemediği bilinmektedir. SGK’nın 2025 yılı prim gelirleri 2 trilyon 499 milyar lirayı geçeceği öngörülmektedir” dedi.

Belediyelerin SGK’ye olan borçlarının, SGKnin toplam prim gelirlerine oranının yüzde 3,8’e indiğini kaydeden Emir, “Bakan Vedat Işıkhan başta olmak üzere kamuoyu önünde birçok yetkilinin SGK borçlarının ya da kurumun zarara uğratılmasının sebebinin henüz yeni devralınan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak açıklaması da, kuruma üst düzey yöneticilerin verdiği asli zararı kapatma çabası olduğu açıkça ortadadır” diye belirtti.

BAKAN IŞIKHAN'A 8 SORU

Emir, Bakan Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- SGK çalışanlarının ve üst düzey bürokratların maaşları ne kadardır?

2- SGK çalışanlarının raporlu ve izinli iken ek ödemelerinden hangi mevzuata göre ne kadar kesinti yapılmaktadır?

3- Kurumdaki üst düzey bürokratlara hangi tarihlerde ne kadar zam yapılmıştır?

4- Kurumdaki çalışanlara hangi tarihlerde ne kadar zam yapılmıştır?

5- Kimlere zamlar yapılacağı nasıl bir performans değerlendirme sistemi ile belirlenmektedir?

6- Kurumun finansmanı öne sürülerek çalışanlardan yapılan kesintiler neden üst düzey bürokratlara uygulanmamaktadır?

7- Cumhuriyet Halk Partili belediyelere borçların tahsili için haciz gönderilirken, kurumu zarara uğratan yöneticilere de aynı cezai işlemler uygulanmakta mıdır?

8- SGK Belediyelere haciz göndererek sosyal projeleri ve hizmetleri aksatırken, çalışanların maaşlarından ekonomik gerekçeler sunularak kesinti yaparken, üst düzey bürokratlarının maaşlarında neden aynı uygulamayı sergilememektedir?