AKP'de Planlar Değişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'de 5 Kişinin Üstünü Çizdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2025 bütçe görüşmelerinin tamamlanması sonrası şimdi de gözler Kabine'deki değişimde. İl kongrelerini mart ayına kadar tamamlayıp nisanda da Büyük Kongre yapmayı planlayan AKP'nin planları ise değişti. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il kongrelerinin şubatın ortasına kadar bitirilmesini talep etti.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; şubat sonunda 8. Büyük Kongre yapılacağı düşünülürken, 18-19 Şubat tarihlerinde İstanbul İl Kongresi ile illerdeki kongre süreci sona erecek. Kendisinin aksi yöndeki açıklamasına rağmen İstanbul’da mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin görevde kalacağı konuşulurken, Cenk Dilberoğlu’nun da adı geçiyor.

KABİNE REVİZYONUNDA ARTIŞ

Erdoğan, geçmiş dönemlerde kabine revizyonlarını genelde 3-4 isim veya 2 isimle sınırlı tuttu. Ancak ocak ayı itibarıyla yapılacak kabine değişiminde 4-5 ismin değişmesi kesin gibi görünüyor. Parti MYK’sından bazı isimlerin kabineye gireceği söyleniyor.

Kaynak: Sözcü