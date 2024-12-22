AKP'li Kabaktepe'den Adaylık Kararı

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe görevi bıraktığını duyurdu. AKP'li Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Şubat'taki 8. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Son Güncelleme:
AKP'li Kabaktepe'den Adaylık Kararı

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını duyurdu.

Kabaktepe'nin X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…"

AKP'de Kongre Krizi: Divan Kurulu Kabul Etmedi, Salonu Terk EttilerAKP'de Kongre Krizi: Divan Kurulu Kabul Etmedi, Salonu Terk EttilerSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Osman Nuri Kabaktepe İstanbul AKP
Son Güncelleme:
Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde
Fatih Erbakan'dan 'Türkiye Nüfusu' Çıkışı: Artık Artmıyor Fatih Erbakan'dan 'Türkiye Nüfusu' Çıkışı
AKP Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye Ortaoğu Benzetmesi: On Kat Daha Fazla... AKP Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye Orta Doğu Benzetmesi
Tencereye Eklenince Lokanta Usulü Oluyor! Ezogelin Pişirirken Deneyin Tencereye Eklenince Lokanta Usulü Oluyor! Ezogelin Pişirirken Deneyin