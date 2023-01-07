CHP'den AKP'li Ali İhsan Yavuz'a 'anayasalı' yanıt

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Doğuşcan Aydın Aygün, AKP'li İhsan Yavuz'un erken seçim kararı alınmasının ardından seçimlerin kaç gün sonra yapılacağı yönündeki açıklamalara yanıt verdi.

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CHP'den AKP'li Ali İhsan Yavuz'a 'anayasalı' yanıt

Kamuoyunda 2019 yılındaki İBB seçimlerine ilişkin sarf ettiği ''Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu'' sözleri ile bilinen AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bugün yaptığı açıklama ile bir kez daha gündeme geldi. 

Seçimlere ilişkin açıklama yapan Yavuz, açıklamasında erken seçim kararı alınmasının ardından seçimlerin kaç gün sonra yapılacağı yönünde ifadeler kullandı. 

90 GÜN TARTIŞMASI

Yavuz, ''Yenileme kararının Cumhurbaşkanı tarafından verilmesi halinde, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 8. Maddesinin 2. Fıkrasına bakarak sürenin 90 gün olduğunu iddia eden kişi ya hukuk nosyonundan uzaktır ya da seçim mevzuatındaki gelişmeleri doğru düzgün takip edememiş demektir'' ifadelerini kullandı.

Yavuz ayrıca ''Bilindiği üzere konu iki ayrı kanunda hüküm altına alınmıştır. Bunlardan birisi Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 8. Maddesinin 2. Fıkrası, diğeri ise Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3. Maddesinin 4. Fıkrasıdır. Milletvekili Seçim Kanunu'nun 8. Maddesi 1987'de düzenlenmiştir. Oysa Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3. Maddesi 2018 tarihlidir. Bir konuda, iki kanunun çelişmesi durumunda, en son çıkarılan kanunun esas alınacağı en temel hukuk kurallarından biridir. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3. Maddesinin 4. Fıkrasının uygulanacağı oldukça açıktır'' ifadelerine açıklamasında yer verdi. 

CHP'DEN YANIT GECİKMEDİ

Yavuz açıklamalarına CHP'den yanıt Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Doğuşcan Aydın Aygün'den geldi. 

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu ve Milletvekili Seçim Kanunları'nı paylaşan Aygün'ün paylaşımları şöyle: 

Meclis seçimlerin yenilenmesine karar alırsa 60. Gün takip eden Pazar, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu 3. Madde;

CHP'den AKP'li Ali İhsan Yavuz'a 'anayasalı' yanıt - Resim : 1

Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa 90. gün takip eden Pazar, Milletvekili Seçimi Kanunu 8. Madde;

CHP'den AKP'li Ali İhsan Yavuz'a 'anayasalı' yanıt - Resim : 2

Cumhurbaşkanlığı makamı herhangi bir nedenle boşalırsa genel seçime 1 yıldan az kaldıysa sadece Cb seçimi ve TBMM seçimi birlikte 60 gün takip eden Pazar, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu 3. Madde 5. Fıkra;

CHP'den AKP'li Ali İhsan Yavuz'a 'anayasalı' yanıt - Resim : 3

Cumhurbaşkanlığı makamı herhangi bir nedenle boşalırsa TBMM genel seçime 1 yıldan fazla süre varsa sadece Cb seçimi makamın boşaldığı günden sonra gelen 45 gün içinde Pazar, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu 3. Madde 6. Fıkra;

CHP'den AKP'li Ali İhsan Yavuz'a 'anayasalı' yanıt - Resim : 4

''BİR ŞEY OLMADIYSA DA OLDU İLE SÜRELER DEĞİŞMEZ''

Aygün paylaşımını Ali İhsan Yavuz'a seslenerek, şu ifadelerle sonlandırdı:

''Milletvekili seçim kanunu da özel kanundur ve bu konunda cumhurbaşkanının seçimi yenilemesine ilişkin hüküm yürürlüktedir. Bu hüküm 6271 sayılı kanun düzenlemesi karşısında özel hüküm niteliğindedir. Bir şey olmadıysa da oldu ile süreler değişmez.''

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