CHP’de nefesler tutuldu... MYK toplantısı başladı: Yeni lider kadrosu Pazar günü netleşecek

GERÇEK GÜNDEM - 14 ve 28 Mayıs Seçimleri’nde istediği başarıyı elde edemeyen Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yeni dönemi belirlemek için 1 haftalık maraton başladı. Bu sürecin ilk durağı bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısı.

Toplantı öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün parti merkezine gelerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun görüşmesinin ardından CHP’yi geleceğe taşıyacak MYK toplantısı başladı. MYK toplantısında bazı üyelerin de istifa etmesine kesin gözüyle bakılıyor. İstifa eden MYK üyelerinin yerine Parti Meclisi’nden (PM) hangi isimlerin atanacağı yapılacak istişareler sonrasında netleşecek.

Kılıçdaroğlu, bu istişarelerin hiç kuşkusuz en önemlisi Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcıları arasında olan yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yapacak. Seçimden hemen sonra “değişim” çağrısı yapan İmamoğlu’nun kafasındaki “gelecek tahayyülü”nü CHP lideri ile paylaşması, parti yönetimi ile ilgili görüşlerini iletmesi bekleniyor.

YENİ YÖNETİM CUMARTESİ BELİRLENECEK

CHP Meclis Grubu’nda ciddi bir yenilik kapıda. Yarın milletvekili yeminlerini edecek CHP’li vekiller, 3 Haziran Cumartesi günü TBMM Grup Yönetimi ile TBMM Başkanlık Divanı CHP üyelerini belirlemek için seçim yapacak. Cumartesi günü yapılacak olan oylamalarda bir Meclis Başkanvekili, bir İdare Amiri ve üç de Divan Katipliği için oylama yapılacak. Ayrıca TBMM Grup Başkanı ile üç Grup Başkan Vekili bu oylamalarda belirlenecek.

TBMM Başkan Vekili Haydar Akar ile TBMM Grup Başkan Vekili Engin Özkoç bu dönem milletvekilliğine aday olmadı. Seçimlerin kazanılması halinde TBMM Başkanlığı’na aday olmayı planlayan Grup Başkan Vekili Engin Altay ise bu kez yönetimde yer almayacak. Özgür Özel’in TBMM CHP Grup Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılırken diğer görevler için yeni isimler gündeme gelecek.

Kaynak: Gerçek Gündem