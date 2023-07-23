CHP'de kritik PM toplantısı başladı

Değişim tartışmalarının sürdüğü CHP’de kritik PM’nin gündemi belli oldu. PM, bugün saat 13.00’de CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı. Toplantıda, görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak.

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CHP'de kritik PM toplantısı başladı

Anamuhalefet partisi CHP’deki tartışmalar devam ediyor. Dün, partinin genel merkezinde belediye başkanlarıyla tartışmalı geçen bir toplantı yapıldı.

Dünkü toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde, “değişim” talep eden CHP’li birçok ismin katıldığı toplantının sızdırılmasıyla ilgili parti içinde tartışmalar gündeme gelmişti.

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KRİTİK PM TOPLANTISI

CHP'de gözler bugün başlayan Parti Meclisi (PM) toplantısında.

Partide Kurultay öncesi mahalle delege seçimleri devam ederken, Ağrı, Hakkâri, Van, Kayseri, Mardin ve Muş il başkanlarının görevden alınması tartışmalara neden olmuştu. Tartışmalar sürerken, İmamoğlu’nun yönettiği zoom toplantısının kaydının sızdırılması da CHP içerisinde adeta deprem etkisi yaratmıştı.

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Sızdırılan kayda göre İmamoğlu ile toplantıya katılan diğer CHP’liler, görevden alınan il başkanlarının taleplerinin değerlendirilmesi için PM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması ve bunun için de imza toplanması gerektiğini dile getiriyordu.

Bu gelişmelerin ardından CHP’de kritik PM’nin gündemi belli oldu. PM, bugün saat 13.00’de CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı.

Toplantıda, görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak.

Etiketler
CHP Muhalefet Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
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