CHP'de devir teslim günü: 'Sağcı danışmanlara verilen odalar' boşaltıldı

Hafta sonu gerçekleşen kurultay süreci sonucunda yönetim kadrosunu ve genel başkanını değiştiren CHP’de, genel merkezde de dün devir teslim için hazırlıklar yapıldı. Özgür Özel’in kurultay konuşmasında bahsettiği “sağcı danışmanlara verilen odalar” boşaltıldı.

Özel’in kurultay konuşmasında “Sağcı danışmanların katı. O katta 12 oda var, 12 odada 12 sekreter olacak. İl başkanı, ilçe başkanı Ankara’ya gelince 12 ofis, örgütün ofisleri olacak. Genel başkan Yardımcısı’nı beklerken yorulup da duvarın dışına çökmek yok. Odanızda bilgisayarınız, çayınız, kahveniz, faksınız, telefonunuz olacak. Bundan sonra sağcı danışmanlara verilen odaları ilçe başkanlarım, il başkanlarım ofis olarak kullanacak” demişti. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, o odaların boşaltıldığı öğrenildi.

Bu odaların arasında mayıs seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu zamanında “Yeniden Kuvayı Milliye Platformu” adıyla eski Ülkü Ocakları Başkanı ve MHP’nin eski Ankara il yöneticisi Ramazan Kubat’ın kullandığı yerin de boşaltıldığı kaydedildi.

Dün bu kapsamda genel merkezde tüm odalarda temizlik yapıldığı görüldü.