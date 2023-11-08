Ömer Çelik, bir anda yayını terk etti: 'Arkadaşlar ara vermemiz lazım'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

AKP MKYK sonrası kameraların karşısına geçerek basın açıklamasında bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, konuşması esnasında "Arkadaşlar ara vermemiz" lazım diyerek yayını yarıda kesti.

YENİDEN YAYINA ÇIKIP İSRAİL'İN SALDIRILARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ömer Çelik, kısa bir süre sonra yeniden kürsüye çıkarak açıklamalarına devam etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Çelik, "Gazze'de gelinen noktada görülmüştür ki, Netanyahu'nun eylemleri savaş suçu ve soykırımı kapsamına giren yaklaşımdır. Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutuyorlar, Hamas'la mücadele ettiklerini söylerken kadınları, çocukları hedef alarak katliam siyasetini yürütüyorlar. Maalesef katledilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı 10 bine yükselmiştir. Böyle bir acıyı, trajediyi rakamlarla anmak zorunda kalmak ayrı bir acı fakat ortaya konulan katliamın boyutlarını göstermesi bakımından kaybettiğimiz 10 binin 7 bini sivil, çocuk ve kadınlardan oluştuğunu ifade etmek gerekir." ifadelerini kullandı.