Özgür Özel aile büyüklerinin mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarınki devir teslim töreni öncesinde memleketi Manisa'da ailesini ve aile büyüklerinin mezarını ziyaret etti.

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Özgür Özel aile büyüklerinin mezarını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni genel başkanı Özgür Özel, Manisa'daki programlarının ardından aile büyüklerini mezarlarını ziyaret etti.

Dedesi Agah Menemenlioğlu, anneannesi Sadriye Menemenlioğlu, dedesi Abdullah Özel ve babaannesi Penbe Özel'in mezarını ziyaret eden Özel, 12 Eylül öncesi katledilen eczacılar Neşe Gülersoy ve Mete Erdem ile "Manisa Tarzanı" olarak bilinen Ahmet Bedevi'nin mezarlarına gitti.

Daha sonra ailesinin evine geçen Özel, sosyal medya hesabından "Kurultayımız sonrası ve yarınki devir teslim öncesi memleketim Manisa'ya gelerek, annemin babamın ellerini öptüm, kardeşim, dayım ve akrabalarımla hasret giderdim" paylaşımını yaptı.

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