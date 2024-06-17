CHP ve AKP arasındaki fark iki ayda iki katına çıktı!

31 Mart yerel seçimlerini CHP yüzde 37.7 oyla birinci tamamladı. AK Parti ise yüzde 35.4 oyla ikinci oldu. CHP’li yöneticiler seçim sonrası yürütülen politikaların iki parti arasında yaklaşık 2 puanlık farkı artırdığını söyledi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; parti kulislerine yansıyan anketlere göre iki parti arasındaki 2 puanlık fark iki ayda iki katına çıkarak 4’ü geçti.

Partide "sokağın sesini dinleyen", "o sesin daha da yükselmesi için çalışan" CHP’nin yeni dönem politikalarının bu farkı her geçen gün daha da artıracağına inanılıyor.