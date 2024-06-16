Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: “Bayramın sorunsuz geçmesi için tüm tedbirlerimizi aldık”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere memleketi Kastamonu’ya geldi. Kastamonu Valiliğinde düzenlenen bayramlaş programına katılan Bakan Yumaklı, buradaki bayramlaşmanın ardından Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan sakinleri ziyaret etti. Bakan Yumaklı, burada huzurevi sakinleriyle bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

Bayramlaşmanın ardından açıklamada bulunan Bakan Yumaklı, Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.



“GAZZE’DE YAŞANANLAR BİZİ DERİNDEN YARALIYOR”

Filistin’de 9 aydır saldırılarını devam eden İsrail'e karşı uluslararası kuruluşların etkisiz kaldığını belirten Bakan Yumaklı, bayramlaşma törenine katılan katılımcılara teşekkür ederek, “Herkesin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. İnşallah ailelerimizle beraber; mutlu, huzurlu bir bayram geçirmiş oluruz. Elbette bayramlar bizlerin bağlarını kuvvetlendirdiği için adeta gelmesini iple çektiğimiz zamanlar. Ben de bu zamanlardan birisinde kendi baba ocağımda kıymetli hemşehrilerim ve dostlarımla bir arada olup, bayram tebliğine katılmaktan son derece mutlu ve bahtiyar olduğumu belirtmek istiyorum. Gönül ister ki; dünyanın dört bir tarafında bütün Müslümanlar bugün bu bayramı mutlu ve huzurlu bir şekilde aileleriyle geçirsinler. Ancak, hepimizin aylardır takip ettiği Gazze’de neredeyse tamamına yakını çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan halkın katliamıyla devam eden bir süreci görüyoruz. Bu da elbette bizi derinden yaralıyor. Dünyanın dört bir tarafından; hangi dine, hangi dile veya hangi etnik gruba ait olursa olsun herhangi bir şekilde zulme uğrayan varsa onların da bir an önce aileleriyle, sevdikleriyle bir arada olmalarını diliyoruz” ifadelerini kullandı.



“ÇOK BASİT OLAYLAR CİDDİ YANGINLARA NEDEN OLABİLİYOR”

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bayramın sorunsuz geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Bakan Yumaklı, “Bugün vatandaşlarımızın büyük bir bölümü sabah saatlerinden itibaren kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirmeye başladılar. Biz de özellikle dinimizin hassasiyetlerine özen göstererek başta, kurban edilecek hayvanların eziyet görmemesi ve bundan sonrasında da hijyen kurallarına uyulması hususunda dikkatli olmalarını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Onun dışında, hava sıcaklıkları arttı. Bakanlık olarak mesire yerlerini belirli orman alanlarını vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Ancak, geçtiğimiz 15 gün içerisinde gördük ki çok basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor. O yüzden tüm vatandaşlarımızın da özellikle aileleriyle beraber hoşça vakit geçirdikleri bu yerlerde yangın çıkması muhtemel olan herhangi bir unsura meydan vermemelerini kendilerinden istirham ediyoruz” diye konuştu.



“HER GÜNÜMÜZ BAYRAM GİBİ OLSUN İNŞALLAH”

Kastamonu Valiliğindeki bayramlaşma programında konuşan Vali Meftun Dallı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya teşekkür ederek, “Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Allah kestiğiniz kurbanları kabul etsin, dışarıdan gelen vatandaşlarımıza da salimen, kazasız belasız evlerine dönmeyi nasip etsin. Her günümüz bayram gibi olsun inşallah” dedi.

Kaynak: İHA