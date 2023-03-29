CHP seçime 25 ilde ortak listeyle girmek istiyor

Seçimlere 46 gün kala partilerin liste çalışmalarında da sona doğru geliniyor. CHP'nin 25 ilde seçime ortak listeyle gireceği konuşulurken Saadet Partisi ise Gelecek ve DEVA partileri ile "ittifak içinde ittifak" formülü için çalışmasını sürdürüyor.

CHP seçime 25 ilde ortak listeyle girmek istiyor

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Millet İttifakı'nda liste çalışmaları sürüyor. CHP'de hakim görüş, 25 ilde ortak liste ile seçimlere girmek olurken, ittifakın üç partisi de genel seçimler için ortak liste formülü üzerinde çalışıyor.

NTV'nin haberine göre; beş milletvekilinin altında milletvekili çıkaracak olan 25’e yakın ilde seçime ortak liste ile ve güçlü olan partinin logosu altında girilmesi durumunda, daha fazla milletvekili çıkarılabileceği savunuluyor.

Saadet Partisi ise Gelecek ve DEVA partileri ile "ittifak içinde ittifak" formülü için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bugün saat 17.00'de bir araya gelecek.

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