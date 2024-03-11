CHP ofisini ziyaret ettikten sonra Erdoğan sloganı attılar: Hangi görüşten olursa olsun kapımız herkese açık

CHP'li Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney, Kasımpaşalı gençlerin seçim ofislerini ziyaret ettikten sonra Erdoğan sloganı atmaları hakkında, "Gençler bizim mahallemizin gençleri. Hangi görüşten olursa olsun kapımızın herkese açık olduğunu bilirler" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney, Kasımpaşa’da parti ofislerini ziyaret eden gençlerle yaşadığı anı paylaştı.

Kasımpaşalı gençlerin ofis ziyaretleri sonrası dışarı çıktıklarında Erdoğan lehine slogan attığı görüldü.

İnan Güney, bu durumla ilgili olarak, “Daha önce de çayımızı içmişti arkadaşlar, bundan sonra da çok çay içeceğiz birlikte. Gençler bizim mahallemizin gençleri. Hangi görüşten olursa olsun kapımızın herkese açık olduğunu bilirler. Belediyeciliği de aynı ilkeyle, herkese eşit yaklaşarak yapacağımızı da bilirler” dedi.

Güney, X hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Dün akşam saatlerinde Kasımpaşalı gençler ofisimizi ziyaret ettiler, çıkışta da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attılar. Daha önce de çayımızı içmişti arkadaşlar, bundan sonra da çok çay içeceğiz birlikte. Gençler bizim mahallemizin gençleri. Hangi görüşten olursa olsun kapımızın herkese açık olduğunu bilirler. Belediyeciliği de aynı ilkeyle, herkese eşit yaklaşarak yapacağımızı da bilirler. Bu mübarek Ramazan ayında istediğiniz zaman gelin, iftarda ya da sahurda sizi ağırlayalım sohbet edelim. Beyoğlu'nda komşuluk, huzur, kardeşlik de bize emanet.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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CHP AKP Beyoğlu Recep Tayyip Erdoğan Kasımpaşa
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