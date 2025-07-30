CHP'den Hatay’da Ölen Askerler İçin Soru Önergesi: 'Vatan Evlatları Susuzluktan Ölür mü?'

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CHP, Hatay İskenderun’da bulunan Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda zorunlu askerlik görevlerini yaparken, susuzluğa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden askerleri Meclis gündemine taşıdı.

CHP Milli Savunma Komisyonu Üyeleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yazılı olarak cevaplaması için Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

SORU ÖNERGESİ

Milli Savunma Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Özgür Ceylan’ın imzası ile verilen soru önergesiyle ilgili, CHP’li komisyon üyeleri Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ortak açıklama yaptı.

'KABUL EDİLEMEZ'

CHP’li komisyon üyeleri erler Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan’ın susuzluk nedeniyle hayatlarını kaybetmelerinin kabul edilemez olduğunu ifade ederken, konunun araştırılmak üzere bir komisyon kurulması çağrısını yinelediler.

'İÇME SUYU YOK MUYDU?'

CHP’liler, “TSK’yı Kerbelâ’ya çevirdiniz! Bu çağda devlete emanet edilen vatan evlatları susuzluktan ölür mü? Birlikte “içme suyunun” yetersiz olduğu, askerlerin para ile kantinden su satın almak zorunda kaldığı doğru mu?” diye sordu.

Askerlerin yemin töreni için günlerdir prova yaptıkları ve can kaybı haberlerinin gelmesinin ardından bazı askerlerin de geceyi revirde geçirdiği yönünde bilgiler olduğunu ifade eden CHP’li vekiller, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, TBMM'de bir komisyon kurularak, "zaafiyetin ve ihmalin" kaynağının tespit edilmesi çağrısında bulunmuştur. Daha birkaç hafta önce ihmaller zinciri sonucu şehit verdiğimiz 12 askerimizin acısı bu kadar tazeyken, yaşanan bu elim olay TSK’nın bu hale düşürülmesinin sebeplerinin ve çözüm önerilenin bulunması için bir çalışma başlatılmasını zorunlu kılmaktadır” şeklinde açıklamada bulundu.