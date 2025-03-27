CHP Lideri Özel'den Milletvekillerine 'İmamoğlu' Teşekkürü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu. Özel, açıklamalarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun milletvekillerinin oy birliği ile cumhurbaşkanı adayı ilan edildiğini açıkladı. Özel, konuşmasının devamında milletvekillerine teşekkür etti.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'turpun büyüğü heybede' açıklamalarına da bir kez daha yanıt verdi. Özel, "Dün çıkmış yeni turplardan bahsediyor. Dün söyledim. Turp murp yok. Daha doğrusu var ama o turp, 'Tayyip'in Uydurduğu Rezil Palavralar.' buna Turp diyoruz" dedi.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İsmi geçen değerli başkanımız Mansur Yavaş’a da bekleyip ön seçime girmeyeceğini söyledi. Ön seçim sürecine katkı sağladı.

Ekrem İmamoğlu’nu hiç yenememiş olmanın verdiği psikolojiyle bir işe giriştiler. Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar. Darbeler iktidara yapılır ama bunlar iktidarı vermemek için kendi rakibine darbe yapıyor.

31 yıl önce verilen diplomayı iptal ettiler ve ertesi sabah İmamoğlu ve 106 arkadaşımızı gözaltına alarak 4 gün boyunca tutup, ön seçim günü tutukladılar. Biz bu girişimi önceden seziyorduk. O gün buna itiraz ettik. Bir hafta boyunca Saraçhane'de mücadele verdik.

19 Mart darbe girişimi 23 Mart günü milletimiz tarafından 81 ilde 973 ilçede püskürtüldü ve bastırıldı.

Tayyip Erdoğan 15 Temmuz akşamı bilinmez bir yerdeyken ben bildiğim bütün AK Partili muhataplarımı arayıp, Meclis'i açalım darbecilerin karşısında seçilmişlerin arkasındayız demiştik. Meclis'te Fethullahçıların darbesinden Erdoğan'ı kurtarmıştık. Maalesef şu anda o Erdoğan bir darbe girişiminin başına geçti yönetti ve milletimiz tarafından püskürtüldü.

Vatandaşlarımızın 23 Mart günü yaşattığı demokrasi devrimiyle, Türkiye baharını hayata geçirmişler ve darbe girişimini püskürtmüşlerdir.

Biraz önce alkışlarla ilan edilen sonucu şimdi sizlere ilan etmek üzere buradayım. İmamoğlu 23 Mart günü yapılan seçimlerde toplam 15 milyon 497 bin 957 oy olarak ön seçimin galibi olmuş ve kullanılan ve geçerli oyların tamamıyla aday olarak grubumuza bildirilmek üzere PM'de oylanmış PM'de oy birliği ile vekillerimize gönderilmiş, kapalı oylamanın sonucunda, 132 arkadaşımızın kullandığı oyların tamamını alarak İmamoğlu CHP'nin adayı olarak belirlenmiş ve aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır.

Bundan sonra Cumartesi Maltepe'de parti mitingi yaparak değil, Cumhurbaşkanı adayımıza özgürlük talebi ettiğimiz ve Cumhurbaşkanı adayını milletin ilan ettiği bir mitingi 12.00'de tertip ediyoruz. Bayram arifesinde bir büyük demokrasi bayramının arifesinde olduğumuzu birlikte yaşamak istiyoruz. 'Tatile gideceklere bir gün geç gidin, demokrasi bayramını hep birlikte yaşayalım' diyoruz.

Ekrem İmamoğlu kim haksız davrandıysa onun haksızlığının önüne dirayetle geçecek. Bir büyük başlangıcın tüm siyasi partilerin, sendikaların, STK'ların şereflendirmesini bekliyoruz. Millete ait bu mitinge milletin kendisini bekliyoruz. Bu çağrı tüm Türkiye'ye tüm partilere...

CHP Grubuna, tüm süreç boyunca gösterdikleri dayanışma için ve bugün milletin sesini hep beraber duyup bu kararı oy birliği ile verdikleri için, Gazi'nin partisinin gerektiğinde nasıl 100 yıl önce hep birlikte bu ülkeyi kurtardılarsa, bu sorumluluğu hep birlikte hayata geçiren bütün arkadaşlarıma da genel başkan olarak teşekkür ediyorum.

MEDYAYA CEZALARA İLİŞKİN

Darbeciler 15 Temmuz'da da darbe girişiminde bulundular püskürtüler. Darbenin ayağı ayağı var basın ayağı var.

Darbenin RTÜK ayağı, bugün çıkmış bu hukuksuz kararı almış. Millet tarafından püskürtülmüş darbe girişimine rağmen halen RTÜK binasından 'ateş ediyor.' İmamoğlu küçücük hücresinde demokrasi sarayında oturuyor, Erdoğan Saray'ında stres altında...

Ekrem İmamoğlu'nun bir telaşı yok. Güzel günler gelecek diyen kardeşimle bir demokrasi kalesinde oturuyor. Hiç acelesi yok ve son derece kararlı.

Turpun büyüğü heybede dediği gün gizli tanık ifade vermiş. MASAK raporu nasıl fos çıktı biliyorsunuz. Terör iddiaları, hepsi bomboş çıktı. MASAK'ta neler bulmayı umuyorlardı hiçbir şey çıkmadı. Şimdi ellerinde bir şey olsa koymamaları mümkün mü?

Dün çıkmış yeni turplardan bahsediyor. Dün söyledim. Turp murp yok. Daha doğrusu var ama o turp, 'Tayyip'in Uydurduğu Rezil Palavralar.' buna Turp diyoruz. Daha büyük yalanlar atacakmış. O atsın bakalım biz de sayalım inananı...

Sözcü TV'ye Halk TV'ye dayanışmamızı sürdürüyoruz. Bugün akşam RTÜK'ün önünde, bir gidip orada bakacağız.

Kaynak: Haber Merkezi