CHP lideri Özel'den Faik Öztrak'a tebrik

CHP lideri Özgür Özel, NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Faik Öztrak'ı tebrik etti.

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CHP lideri Özel'den Faik Öztrak'a tebrik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ı tebrik etti.

Özel, "Sayın Öztrak'ın NATO Parlamenterler Asamblesi'nde bugüne kadar başarıyla yürüttüğü çalışmalarını yeni görevinde de sürdüreceğine yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, "NATO Parlamenterler Asamblesi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak’ı tebrik ediyorum. Sayın Öztrak'ın NATO Parlamenterler Asamblesi'nde bugüne kadar başarıyla yürüttüğü çalışmalarını yeni görevinde de sürdüreceğine yürekten inanıyorum" paylaşımını yaptı.

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