Ali Babacan Rusya'da ödül aldı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda ödül verildi.

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Ali Babacan Rusya'da ödül aldı

Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Ekonomi Forumu'na katılan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a Türkiye-Rusya ilişkilerine yaptığı katkılardan ötürü ödül verildi.

"Rusya’nın Davos’u" denilen St.Petersburg Ekonomi Forumu’na ana konuşmacı olarak davet edilen ve iki oturumda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a bakanlığı döneminde Türkiye-Rusya ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı düzenlenen tören ile ödül verildi.

Babacan ödülünü, Moskova Yerel Hükümeti’nin Dış Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Bakanı Sergey Chermin’in elinden aldı.

Moskova Belediyesi, dış ekonomik ilişkilere katkısı olan üst düzey isimlere ödül veriyor.

Ali Babacan Rusya'da ödül aldı - Resim : 1

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