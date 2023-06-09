CHP'li Öztunç, Cumhurbaşkanı tarafından affedilen hükümlü sayısını sordu

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.

Öztunç önergesinde, cezaevlerinde bulunan mahkumları ele aldı ve son yıllarda Cumhurbaşkanı tarafından affedilen hükümlüleri sordu.

Öztunç ayrıca, FETÖ’nün kumpasları sonucu, yaşları 80’in üzerinde olan artık hayatlarının son evresinde bulunan Ergenekon, Balyoz hükümlülerine yönelik bir af çalışması olup olmadığı sorusunu yöneltti.

İşte o sorular:

1- Son beş yılda Cumhurbaşkanı tarafından affedilen hükümlü sayısı kaçtır?

2- Affedilen bu hükümlüler kimlerdir ve hangi suçtan dolayı hüküm giymişlerdir?

3- Cezaevlerinde 70 yaş üzeri bulunan hükümlü sayısı kaçtır?

4- Son beş yılda cezaevlerinde hayatını kaybeden hükümlü sayısı kaçtır? Bu hükümlülerin ölüm nedenleri nedir?

5- FETÖ’nün kumpasları sonucu, yaşları 80’in üzerinde olan artık hayatlarının son evresinde bulunan Ergenekon, Balyoz hükümlülerinin affı yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?

Kaynak: Gerçek Gündem