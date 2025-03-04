Özgür Çelik İl Başkanı Seçilmişti... CHP'ye 'Şaibeli Kongre' Soruşturması

CHP'nin kurultay sürecinde 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen, Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi hakkında "hile ve seçim kanununa muhalefet edildiği" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Özgür Çelik İl Başkanı Seçilmişti... CHP'ye 'Şaibeli Kongre' Soruşturması

İktidarın, CHP ile ilgili "şaibeli kurultay" iddialarını sık sık gündeme getirmesi tartışma yaratırken bu kez de Özgür Çelik'in il başkanı seçildiği 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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