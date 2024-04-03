CHP heyeti Van'da: "Toplumsal barışımıza böyle bir darbe olamaz"

CHP heyeti, DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınarak, AKP'nin adayı Abdulahat Arvas'ın belediye başkanı olarak belirlenmesinin ardından kente geldi.

Burada bir açıklama yapan CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Arvas'a "o koltuğa oturmama" çağrısında bulundu.

Tanrıkulu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"İlk önce kayyumu icat ettiler. Cumhuriyetten bu yana yoktur böyle bir rejim. Şimdi de seçilmiş Van halkının iradesini yok sayarak tamamen hukuksuz bir biçimde başka bir belediye başkanını burada oturtmaya çalışıyorlar.

Bunun hukukta yasada yeri yok ama bizim de hukukumuzda yeri yok. Hukuk sadece yazılı kurallar değil, anayasa değil aynı zamanda bizim, bu halkın oluşturduğu bir hukuk da var. Bu hukuk da gaspa karşıdır, vicdansızlığa karşıdır. Ben buradan seçilen hemşehrimize sesleniyorum. O koltuğa oturma. O mazbatayı al yırt. Böyle bir hukuksuzluğu kabul etme.

Benim hakimlerden, siyasetten önce çağrım kendi hukukumuzadır. Nasıl çıkacaksınız bu halkın gözüne bakacaksınız. Gasp edilmiş bir koltuk olamaz. Toplumsal barışımıza böyle bir darbe olamaz."

Kaynak: Gerçek Gündem