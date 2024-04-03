AKP kurucusu ve eski bakan Hüseyin Çelik’ten Van tepkisi: 'AK Parti'ye zarar veriyor'

AKP kurucusu ve eski bakan Hüseyin Çelik, Van İl Yüksek Seçim Kurulu’nun, seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirlemesine tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmelidir” dedi.

'AKP'YE ZARAR VERİYOR'

Çelik şunları kaydetti:

"Ben oldum olası kayyum politikalarına karşı oldum ve hâla da karşıyım. Van’da olup bitenler vahimdir. Dem partiden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen şahsın seçilme ehliyeti yoksa aday olmasına niçin müsaade ettiniz? Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmelidir. Bu olup bitenler en çok hükümete ve AK Parti’ye zarar veriyor. Kayyum atamalarından sonra siyasi olarak hiç bir şey elde edilmediği, aksine daha önce alınan belediyelerin de kaybedildiği ortada iken hangi akılla bu iş sürdürülür? Van’da DEM’in 14 belediyenin hepsini alması tek başına ibret alınması gereken bir sonuçtur. Zaten ekonomik zorluklarla boğuşan Van’ı kaosa sürüklemenin bir anlamı var mı? Demokratik gösteri yapmak elbette herkesin hakkıdır. Ancak kamu malına zarar vermek, esnafa ve bütün vatandaşlara zarar verecek şiddet ve her türlü vandalizm kabul edilemez. Hemşehrilerimi ve yetkilileri sağduyulu davranmaya davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Van İl Yüksek Seçim Kurulu, AKP'nin itirazı sonucu, seçimlere 2 gün kala DEM Parti'nin Van adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarını geri almıştı.

Bu gelişmenin ardından AKP'nin adayı Abdulahat Arvas Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belirlenirken, kamuoyundan büyük tepki gördü.

DEM Parti, konuyu YSK'ye taşıyarak Zeydan'ın adaylığının elinden almasına itiraz etti.