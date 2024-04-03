Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı: Yurttaşlara seslendi

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıyor.

İmamoğlu’nun mazbata töreninde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Benim için çok özel bir an. Bu anı ikinci kez yaşıyoruz. Çok mutluyum onurluyum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Hem mazbata sürecine dair hem mazbatanın anlamına dair, hem şehre olan sorumluluklarına dair…

Bu bağlamda bugün burada şehrimize yakışan, İstanbul gibi kadım bir kentin seçim sonrasına değer katan bir ortamın hazırlanmasına teşekkür ediyorum. Müteşekkiriz. Aynı zamanda 16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata. Değeri sorumluluğu çok büyük.

Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Bana verilen mazbatanın önemi çok büyük. Allah mahçup etmesin. İstanbul bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Hayata dair bütün unsurlarıyla çok nitelikli bir 5 yıl yaşatmak en büyük arzumuzdur. Tüm şehrin yetenekli insanlarından faydalanmanın yöntemlerini yukarı taşımak istiyoruz.

Emeği geçen çok insan var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. 90 binden fazla çalışana teşekkür ediyorum. Bu yolculuğun ne kadar zor olduğunu bilerek bütün baskılara rağmen yanımızda dimdik duran ve en büyük destekçilerim olan aileme yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye daha sevgiyle dolu, daha barışçıl bir ülke olur."

İMAMOĞLU YURTTAŞLARA HİTAP ETTİ

İmamoğlu, mazbata töreninin ardından bir de Çağlayan Adliyesi’nin bahçesinde yurttaşlara hitap etti.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Hepimize hayırlı olsun. Seçim Kurulu Başkanına teşekkür ederiz. Bu süreç tamamlandı. En başta tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Bu şehirde kimse kendisini yalnız ve kimsesiz hissetmesin diye çok çalışacağız. Şehrimizin dünyadaki konumunu dünyada çok daha yüksek seviyelere taşıyacağız.

Tabii geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'un Tam Yol İleri sürecini dönem dönem yavaşlatan engelleyen girişimlere maruz kaldık. Umuyorum ve diliyorum ki milletimizin seçimleri, tercihleri ortaya konulan sonuçla sağ duyuyu aynı şekilde Ankara’da merkezi idarede bulunan yöneticilere hükümete ve sayın Cumhurbaşkanına da bir mesaj olur.

Bu işin, bir masada oturmak zorunda olduğumuzun, birlikte düşünmemiz gerektiğinin birlikte hareket etmemizin milli bir tavır olduğunu ben buradan bütün yöneticilerine iletiyorum. İnşallah bu engelleme girişimleri bir daha olmaz. Buna son verirler. Hükümet ve belediye ilişkilerinde iş birliğine dayalı, saygılı ve özenli bir dönemi var ederiz. Temennim budur.

VAN'DA YAŞANANA SERT TEPKİ

Bir takım çifte standartlı kararlar alınıyor. Bazı ilçelerde Van'da yaşanan tam bir garabet. Hassas ve titiz şekilde takip ediyorum. Bu hususta haktan ve adaletten yana olmaktan bu kardeşiniz asla vazgeçmeyecek. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytan olur bunu unutmayın. Bana yapılınca haksızlık, başkasına yapılınca sessizlik bu ülkeye yakışmaz. Yapılan haksızlıklara karşı sonuna kadar mücadelenin bir neferi olacağımı da kimse unutmasın. Seçildim de işim bitti değil, benim işim yeni başlıyor.

İstanbul’da kesin sonuçlar şöyle şekillenmişti:



Ekrem İmamoğlu: Yüzde 50.99

Murat Kurum: Yüzde 39.80

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.38

DEM Parti: Yüzde 2.01

Zafer Partisi: Yüzde 1.72

İYİ Parti: Yüzde 0.63

Saadet Partisi: Yüzde 0.50